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В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода

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В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
09:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидаются сильные порывы ветра и метель,на дорогах гололедица.

В ближайшие сутки, 2 января, большая часть территории Украины останется под влиянием атмосферных фронтов с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр. Снег, в западных областях с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели; в южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром, кроме южной части, порывы 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, ночью в восточных и Сумской областях 4-9° мороза. В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой снег, метели; на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°.

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В ГСЧС сообщили, что в среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метель.

"Утром 2 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, метели… в Карпатах и Прикарпатье ожидается юго-западный ветер 25-30 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром, со ссылкой на Укргидрометцентр. Ухудшение погодных условий ожидается по г.Киеву и Киевской области. В информации отмечается, что на дорогах гололедица, порывы ветра утром достигнут 15-20 м/с, метель. Спасатели отметили, что осуществляется дежурство оперативной группы ГСЧС.

Прогноз погоды на 2 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 2 января:

  • Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Тернополь – снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Черновцы –  снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Ровно –   снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Житомир – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Винница –  снег, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Одесса –  пасмурно, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Николаев – пасмурно, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Херсон –  пасмурно, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Симферополь – пасмурно, ночью -1...+1, днем +5...+7
  • Кропивницкий – снег, ночью и днем 0...+2
  • Черкассы – снег, ночью и днем 0...+2
  • Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем 0...-2
  • Сумы – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Полтава – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Днепр – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Запорожье – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Донецк –  пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Луганск – пасмурно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Харьков – пасмурно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Киев – снег, ночью и днем -1...+1

В четверг, 3 января, ночью - умеренный, днем небольшой снег, в южных областях без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге и востоке страны около 0°; в Карпатах ночью и днем 10-15° мороза. В Киеве 3 января ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Прогноз погоды на 3 января, Фото: meteo.gov.ua

4 января сохранится облачная погода. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях снег, метели, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

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На дорогах страны гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 4 января на Приазовье и Днепропетровщине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем в Украине от 4°С мороза до 1°С тепла; 4 января ночью 5-10°С, днем 2-7°С мороза, на юге и востоке страны ночью 0-5°С мороза, днем около 0°С; в Карпатах ночью и днем 10-15°С мороза.  В Киеве ночью умеренный, днем небольшой снег, 4 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua

5-6 января в Украине временами снег (6 января в Крыму мокрый снег с дождем); ночью 5 января в большинстве центральных и южных областей без осадков.

Температура ночью 5-11°С мороза, в Карпатах, северных, центральных, 6 января и в восточных областях 8-14°С мороза, днем 3-9°С мороза; на крайнем юге страны ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла. В течение 5-6 января в Киеве ожидается умеренный снег. Температура ночью 8-13°С мороза, днем 3-8°С мороза.

Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. 

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Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

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Погода, Снег, Мороз, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз на 2 января.
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