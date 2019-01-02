Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов

Новости Украины: ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов от "Укроборонпрома" в 2018г.

В 2018г Вооруженные силы Украины усилились около 50 самолетами и вертолетами, которые были модернизированы и отремонтированы силами кластера авиастроения, в который входит 16 предприятий госконцерна "Укроборонпром".

"За этот год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8", - говорится в обнародованном в среду на сайте "Укроборонпрома" сообщении.

В пресс-службе госконцерна отмечают, что этот результат стал возможным благодаря настроенной работе авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", которые в 2018 году выполняли государственный оборонный заказ и обязательства по ремонту.

"Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК "Укроборонпром" за 2018г полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработке новых летательных аппаратов для нужд Вооруженных сил Украины", - подытожили в ГК.

Напомним, новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины.