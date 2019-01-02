В Украине началась декларационная кампания: кто обязан указать доходы

Новости Украины: Кампания декларирования доходов, полученных в 2018 году, стартовала в Украине с 1 января.

С 1 января 2019 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

"С начала 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (далее - налоговая декларация) подается плательщиками налогов по месту своего налогового адреса одним из таких способов (по выбору): лично или уполномоченным на это лицом, или направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения, или средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту.

В ГФС подчеркивают, что в случае направления налоговой декларации по почте, плательщик налога обязан осуществить такое отправление не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока подачи налоговой декларации, а при подаче налоговой декларации в электронной форме - не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок.

В течение 2019 года имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки граждане, которые понесли расходы: в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого плательщика налога или члена его семьи первой степени родства. Или в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица и при условии соблюдения требований, установленных Налоговым кодексом.