Итоги 2 января: повышение пенсий, штраф "Сбербанка" и непогода в Украине

Новости Украины: С 2019 года в Украине запланирован автоматический перерасчет пенсий. Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк". В Дании на железной дороге произошла авария. В Магнитогорске резко увеличилось количество жертв в результате взрыва. На Украину надвигается непогода. Такими были главные новости 2 января в Украине и мире.

Повышение пенсий

С 1 января 2019 года военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие большой трудовой стаж, будут получать повышенные пенсии.

Соответствующие повышения предусмотрены законодательством, передает пресс-служба Пенсионного фонда.

В частности, с 1 января 2019 года повышенные пенсии будут получать военные пенсионеры в результате проведения очередного перерасчета пенсий.

Штраф для "Сбербанка"

В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых – российский "Сбербанк".

Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

"После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством",– рассказали в пресс-службе НБУ.

"Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

Кроме этого, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Глобус" и направил письменное предупреждение "Банку Фамильный".

Катастрофа на железной дороге в Дании

2 декабря в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия, произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение.

Известно, что поезд врезался в часть крыши, что оторвалась от одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в направлении острова Фюн. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 8 человек были травмированы. Впоследствии стало известно о еще 8 пострадавших.

Всего на момент столкновения в пассажирском поезде находились 160 пассажиров и трое работников железной дороги. Эту аварию в Дании уже признали крупнейшей за последние 30 лет.

Известно, что все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас мост закрыт для движения поездов. Причины инцидента устанавливаются.

В банкоматах Украины разрешили осуществлять обмен валют

В Украине заработали новые правила валютных операций, согласно которым можно будет осуществлять обмен валют в банкоматах и терминалах.

Возможность проведения таких операций появилась после разрешения банкам оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной, но и в электронной форме.

Взрыв в Магнитогорске: число жертв резко возросло

По состоянию на 21:30 по Киеву 2 января российские спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, 31 погибшего.

Утром из-под завалов удалось извлечь шестерых живых людей. Однако впоследствии чрезвычайники находили лишь тела погибших. Среди жертв трагедии сейчас 4 детей. Продолжаются поиски еще 10 человек.

В то же время российские спасатели сообщили, что не знают, где точно следует искать тела людей.

Сейчас поиски ведут только в левой части завалов, поскольку проводить их с другой стороны – опасно.

"Нам сложно сказать, где расположены остальные тела. Мы не экстрасенсы, не можем предвидеть",- сказал представитель МЧС РФ в Челябинской области Михаил Юрин . По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов.

"Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", – пояснил он.

Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Отметим, что кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска, 1 января в городе загорелась маршрутка, возле нее якобы слышали выстрелы. Ряд изданий, а также люди в соцсетях связывают эти события. Они отмечают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.

На Украину надвигается непогода

В Украине продолжает бушевать непогода. Так, в ближайшие несколько дней шесть областей окажутся в зоне перемещения активного циклона, который принесет с собой снегопады, метели, порывы ветра и гололедицу на дорогах.

Так, 3 января, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах всех областей Украины, кроме юга. На Западе также будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Уже 4 января погода больше всего ухудшится в восточных регионах.

Вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем 4 января выпадет значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 метров за секунду, местами в Приазовье 25 метров за секунду, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров,– говорится в сообщении.

По словам синоптиков, непогода ослабнет в ночь на 5 января, а днем 5 января прекратятся снегопады и сильные шквалы ветра. Кроме того, осложнение погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", – отметили спасатели. Кроме этого, в горах сохраняется высокая снеголавинная опасность. Редакция 24 канала подготовила для вас советы, как спастись во время схода снежной лавины.