Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз

В Украине в четверг, 3 января, большая часть страны будет под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается небольшой снег, а ночью – в западных и восточных областях умеренный снег, в южной части, а днем и в центральных областях, без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 6-11° мороза. В Киеве 3 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. Из-за снегопадов и метели в Карпатах в четверг сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 3 января в высокогорье Ивано-Франковськой и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 3 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 3 января:
В Украине в пятницу, 4 января, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях прогнозируется ухудшение погодных условий: значительный снег (местами с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед (в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков).
В западных областях временами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.
Температура ночью 4-9° мороза, в северных и центральных областях 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° мороза, в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях местами 1-3° тепла, в Крыму до 7° тепла. В Киеве 4 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° морозу, днем 2-4° мороза.
Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua
5 января будет облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму 4 января осадки, местами (в Донецкой, Луганской, Запорожской области повсюду) значительные осадки в виде снега, в Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской области с дождем, местами метель, налипание мокрого снега, гололед, в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков; в западных областях местами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 января 4-9° мороза, 5 января 7-12° мороза; днем 0-5° мороза.
Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua
6 января в Украине умеренный снег (ночью в южных и восточных областях местами небольшой снег); 7 января небольшой снег. Температура ночью и днем 3-9° мороза; ночью 6 декабря на севере Левобережья и в Карпатах, 7 января в Украине, кроме юга, 10-13° мороза, днем 6 января в южных областях 0-5° мороза. В Крыму мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.
6 января в столице ожидается умеренный, 7 января небольшой снег. Температура ночью и днем 4-9° мороза (ночью 7 января 7-12° мороза).
Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.
Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая