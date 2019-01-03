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Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз

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Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ближайшие дни атмосферные фронты принесут в Украину ухудшение погодных условий, ожидаются сильные метели и значительное понижение температуры.

В Украине в четверг, 3 января, большая часть страны будет под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег, а ночью – в западных и восточных областях умеренный снег, в южной части, а днем и в центральных областях, без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 6-11° мороза. В Киеве 3 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.  Из-за снегопадов и метели в Карпатах в четверг сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 3 января в высокогорье Ивано-Франковськой и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 3 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 3 января:

  • Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем  -1...+1
  • Львов – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Черновцы –  снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...-3
  • Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Ровно –    снег и дождь, ночью и днем -1...-3
  • Житомир – снег, ночью -2...-4, днем  -1...+1
  • Винница –  снег, ночью -2...-4, днем  -1...+1
  • Одесса –  пасмурно, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Херсон –  пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Симферополь – пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Кропивницкий –пасмурно, ночью -2...-4, днем  -1...+1
  • Черкассы – пасмурно, ночью -2...-4, днем  -1...+1
  • Чернигов – снег, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Сумы – снег, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Полтава – снег, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Днепр – пасмурно, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Запорожье – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Донецк –  снег, ночью -0...-2, днем 0...+2
  • Луганск – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Харьков – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Киев – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1

В Украине в пятницу, 4 января, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях прогнозируется ухудшение погодных условий: значительный снег (местами с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед (в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков).

В западных областях временами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

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Температура ночью 4-9° мороза, в северных и центральных областях 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° мороза, в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях местами 1-3° тепла, в Крыму до 7° тепла. В Киеве 4 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° морозу, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 4 января, Фото: meteo.gov.ua

5 января будет облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму 4 января осадки, местами (в Донецкой, Луганской, Запорожской области повсюду) значительные осадки в виде снега, в Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской области с дождем, местами метель, налипание мокрого снега, гололед, в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков; в западных областях местами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 января 4-9° мороза, 5 января 7-12° мороза; днем 0-5° мороза.

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Прогноз погоды на 5 января, Фото: meteo.gov.ua

6 января в Украине умеренный снег (ночью в южных и восточных областях местами небольшой снег); 7 января небольшой снег. Температура ночью и днем 3-9° мороза; ночью 6 декабря на севере Левобережья и в Карпатах, 7 января в Украине, кроме юга, 10-13° мороза, днем 6 января в южных областях 0-5° мороза. В Крыму мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. 

6 января в столице ожидается умеренный, 7 января небольшой снег. Температура ночью и днем 4-9° мороза (ночью 7 января 7-12° мороза).

Прогноз погоды на 6 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. 

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Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая

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Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на 3 января, Прогноз погоды на 3 января.
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