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Лучшие колядки для детей на украинском языке

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Лучшие колядки для детей на украинском языке
13:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Когда 6 января на на небе засияла первая звезда - мы с радостью понимаем, что праздник начинается!

Рождественские праздники делают наше детство таким уютным и веселым, что даже во взрослом возрасте всегда с особым трепетом вспоминаешь, как учил колядки на Рождество, чтобы порадовать ближайших родственников.

Різдвяна коляда

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих и малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім`я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали.

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

 

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

 

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Я маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки

За мої потішки.

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Праздник, Рождественские праздники, Колядки, Коляда, Святки, Колядки для детей, Колядки на украинском языке, Рождество 2019, Лучшие колядки.
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