Рождество 2019: самые популярные и любимые колядки

Новости Украины: Колядки. что знакомы каждому и делают наше детство таким уютным и веселым.

Рождественские праздники делают наше детство таким уютным и веселым, что даже во взрослом возрасте всегда с особым трепетом вспоминаешь, как учил колядки на Рождество, чтобы порадовать ближайших родственников. Представляем вам несколько коротких колядок, которые запросто может выучить каждый или обучить своего ребенка.

Сію, сію, засіваю

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоб діти всі здорові,

Їли кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха.

А нам грошей з півміха!

Коляд, коляд, колядниця

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

( Добра з маком паляниця )

А без меду (маку) не така,

Дайте, дядьку, п’ятака !

Щедрівонька щедрувала

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

Щедрик-ведрик

Колядки та щедрівки до Різдва 2019

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, м Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добра з медом паляниця

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п’ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип’ю