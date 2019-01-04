Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках

Новости Украины: Рождество Христово всегда было богато на обычаи. К самым древним традициям относятся рождественские песнопения – колядки.

Самая главная цель колядок – прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье. С такими пожеланиями молодежь раньше ходила от дома к дому, и в каждом дворе певцов награждали гостинцами.

Колядки на украинском языке:

Я – маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім`я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали.

Колядки на русском языке:

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой чудный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят

Они несут добро, надежду,

Бланословенье в каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным рождеством!

Колядую, колядую,

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

Сладостей давай-ка!

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое.

Мы и сами будем есть,

И друг друга угощать,

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.