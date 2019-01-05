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Рождество 25 декабря и 7 января: как отмечать и в чем разница

Рождество 25 декабря и 7 января: как отмечать и в чем разница
17:42 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Каждый рано или поздно задается вопросом, какая разница между Рождеством 25 декабря и 7 января.

Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, установленный в честь рождения младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, разница только в системе летоисчисления. Христиане западного обряда празднуют Рождество по Григорианскому календарю – с 24 на 25 декабря, а верующие восточного – по Юлианскому, то есть с 6 на 7 января.

Важность праздника

Для Запада рождение Христа – самый важный религиозный праздник в календаре, а для Востока важнее Пасха – день Воскресения Господня. 

Католики и протестанты перед Рождеством имеют Адвент – месяц в ожидании праздника. В это время верующие больше времени уделяют семье. Некоторые, по желанию, постятся. Для православных пост очень строгий и обязателен.

Оформление праздничного стола

На Западе, как вы уже не раз видели в фильмах и сериалах, главным рождественским блюдом является запеченная индейка или утка. Также немало христиан готовят так называемый рождественский пудинг. Такие традиции, прежде всего, распространены в США, Великобритании, Германии, Франции, Греции и других странах.

Католики и протестанты на Рождество дарят всем подарки, которые кладут под елку или в носки от Санты Клауса или Святого Николая.

Общим для обоих обрядов является колядование. Но у католиков это не так распространено, как у православных и греко-католиков, и они, обычно, колядуют в семейном кругу.

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