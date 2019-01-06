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В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос

В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Константинополе проходит литургия, во время которой состоится церемония передачи Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В Константинополе начинается литургия, во время которой состоится церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. 

В патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата началась торжественная служба.

Церемония вручение Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины начнется после освящения воды. В храме присутствует Украинская делегация во главе с Президентом Украины Петром Порошенко, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, представители духовенства.

После вручение Томоса начнется божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский Патриарх Варфоломей и Митрополит Епифаний.

Как известно, сегодня православные западного обряда отмечают праздник Богоявления (Крещения), поэтому служба начинается с освящения воды, также после вручение Томоса и божественной литургии состоится церемония освящения воды в заливе Золотой Рог.

Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)

Напомним, в субботу, 5 декабря, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод Томоса на украинский язык.

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Видео, Литургия, Автокефалия, Передача Томоса, ПЦУ, Констанитинополь.
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