В Константинополе началась служба, во время которой будет передан Томос

Новости Украины: В Константинополе проходит литургия, во время которой состоится церемония передачи Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В Константинополе начинается литургия, во время которой состоится церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

В патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата началась торжественная служба.

Церемония вручение Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины начнется после освящения воды. В храме присутствует Украинская делегация во главе с Президентом Украины Петром Порошенко, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, представители духовенства.

После вручение Томоса начнется божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский Патриарх Варфоломей и Митрополит Епифаний.

Как известно, сегодня православные западного обряда отмечают праздник Богоявления (Крещения), поэтому служба начинается с освящения воды, также после вручение Томоса и божественной литургии состоится церемония освящения воды в заливе Золотой Рог.

Напомним, в субботу, 5 декабря, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод Томоса на украинский язык.