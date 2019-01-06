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Епифаний призывает молиться за тех, кто находится в плену

Епифаний призывает молиться за тех, кто находится в плену
12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний призывает молиться за справедливый мир для Украины и тех, кто находится в плену.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний благодарит Вселенский патриархат за предоставление Томоса ПЦУ и призывает молиться за справедливый мир для Украины и тех, кто находится в плену.

"Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбу о нашем украинском народе, который уже пять лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом. Мы просим Вашу Всесвятость, Всю Мать-церковь и все поместные Церкви молиться за справедливый мир для Украины", - сказал он после торжественной церемонии вручения Томоса в соборе Святого Георгия в Стамбуле в воскресенье.

Глава ПЦУ убежден, что эти молитвы принесут Украине мир и единство, а украинскому народу – благополучие и процветание.

"Мы просим Божьего заступничества для тех, кто за свою любовь к Украине сейчас терпит плен, несправедливое заключение или преследование, страдает от войны", - сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Как сообщалось ранее, Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 6 января вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ. На церемонии вручения присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко. Завтра, 7 января, в 10:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в Рождественской литургии в Софии Киевской.

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Украинцы, Молитва, Плен, Мир для Украины, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ.
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