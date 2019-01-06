Рождественский сочельник 2019: тексты колядок на украинском языке

Новости Украины: С давних времен в Украине сохранился обряд колядования. Традиционно колядуют на Рождество, 7 января.

Древние украинцы колядовали еще с язычества, а с появлением христианства обряд был приурочен к Рождеству Христову. Тогда возникли новые религиозные колядки с библейскими образами.

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А другий же празник: Василя Святого, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А третій же празник: Святя Водохреща, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

На небі зірка ясна зас’яла

І любим світлом сіяє.

Хвиля спасення нам завітала,—

Бог в Віфлеємі раждаєсь.

Щоб землю з небом в одно злучити,

Христос родився — славіте!

В біднім вертепі, в яслах на сіні

Спочив Владика, Цар світа.

Отож до нього спішим всі нині,

Нашого жде він привіта.

Спішим любов’ю його зігріти,

Христос родився — славіте!

Благослови нас, дитятко Боже,

Даруй нас нині любов’ю.

Най ціла сила пекла не зможе

Нас розлучити з тобою.

Благослови нас — ми твої діти!

Христос родився — славіте!

Ой, у полі, полі

Самітня хатинка.

Там Спаситель народився —

Божая дитинка.

Пастушки у полі

Ягнят стерегли.

Як почули про Ісуса —

До ясел прибігли.

Прибігли, прибігли,

Та й стали питати,

Чи дозволить Божза Мати

Ісуса вітати.

Ісусе, Ісусе,

Рожевий квіточку,

Даруй літа щасливії

В рідну хатиночку.