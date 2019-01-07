Новости Украины: Украина получила историческую независимость в духовной жизни от РФ, отметили в издании EU Today.

Брюссельское издание EU Today в публикации о получении Украиной Томоса на создание Православной церкви отметило, что украинская церковь официально отделилась от России.

"Украинская церковь обрела независимость", - отмечается в публикации.

Как добавляется, духовный глава православных христиан - Вселенский патриарх - официально предоставил независимость Украинской церкви, которая ознаменовала историческое отсоединения России, украинские лидеры видят, как важный фактор безопасности для страны.

Как сообщалось ранее, Вселенский патриархат провозгласил созданную в Украине автокефальную Церковь своей духовной дочерью с кафедрой в Киеве.