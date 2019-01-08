Епифаний призвал православных Украины к объединению

Новости Украины: Епифаний призвал всех православных Украины к объединению вокруг Киевского престола.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал всех православных христиан Украины объединяться вокруг Киевского престола в единой поместной ПЦУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

"Мы имеем свою независимую Украинскую православную церковь, мы молимся на своем родном, понятном украинском языке. Это является полезным на пути к спасению каждого из нас", - заявил он.

"В этот величественный день Рождества Христова желаю всем нам, чтобы Господь и дальше благодетельствовал, помогал и содействовал нам, а мы будем и дальше молиться, чтобы Господь давал нам единство, чтобы все православные христиане Украины объединились вокруг престола Киевского в единую поместную автокефальную Православную церковь Украины", - добавил митрополит Киевский и всея Украины.

Как сообщалось, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.