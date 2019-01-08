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В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий

В Минсоцполитики нашли главную проблему низких пенсий
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу.

Деятельность теневого сектора экономики в Украине является основной причиной низких пенсий в стране. Об этом сообщает в своей публикации Министерство социальной политики.

"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", – сообщает пресс-служба ведомства в публикации.

В Минсоцполитики добавили, что теневой сектор экономики – существенный вызов для пенсионной системы Украины и имеет отрицательное влияние на ее функционирование.

Вступил в силу закон о бюджете на 2019 год: основные показатели

Как сообщалось, с 1 января 2019 для около 2 миллионов человек, достигшим 65-летнего возраста, проведут перерасчет пенсий.

Вскоре, 1 января, вступил в силу закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

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Экономика, Минсоцполитики, Пенсии, Теневой сектор экономики, Пенсия, Министр соцполитики, Министр социальной политики, Владимир Гройсман, Теневой сектор.
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