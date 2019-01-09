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Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки

Как отличить грипп от простуды: Супрун назвала главные признаки
16:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как распознать симптомы простуды и гриппа.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун перечислила признаки, по которым можно определить простуда у Вас или грипп.

По словам министра, в начале болезни при обычной простуде человек может чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней. В отличии от простуды, симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом.

При  простуде, как правило, температура поднимается где-тона уровне 37-37,5 градусов. При гриппе ситуация обстоит по-другому. Данный симптом проявляется уже с самого начала болезни, для гриппа характерна высокая температура — от 38 градусов и выше.

Как правило, при простуде чаще всего возникает ощущение слабости и "разбитости". Однако, при гриппе с самого начала болезни характерны такие симптомы, как: ломота, озноб, головная и мышечная боль.

При простуде практически во всех случаях присутствует насморк, с него может и начаться болезнь. В то время, при гриппе это не характерный симптом, но может возникнуть на 2-3 день болезни.

При простуде кашель не очень выражен, он может возникнуть вместе с болью в горле. А вот при гриппе это характерный симптом заболевания. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.

Боль в горле для простуды очень характерный симптом, который имеет четко выраженный характер, а при гриппе он моет появится на 3-4 день болезни.

Во время простуды у больного может появиться ощущение "песка" в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции, но данный симптом в таких случаях возникает не часто. Человек, больной гриппом, в большинстве случаев может чувствовать слезотечение, покраснение глаз и светобоязнь.

Одышка или ощущение нехватки воздуха при простуде возникает чаще всего из-за заложенности носа и невозможности полноценно дышать. Но при гриппе такой симптом может быть связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его — нужно обязательно обратиться к врачу.

Напомним, в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района. Она обратилась за медицинской помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и 7 января девушка скончалась. Диагноз - грипп А, вирусный энцефалит.

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Все по теме:

Простуда, Симптомы, Грипп, Эпидемия гриппа в Украине, Ульяна Супрун.
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