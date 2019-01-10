Новости Украины: В украинской традиции особое внимание уделяется празднованию Старого Нового года. Как его еще называют — Щедрый вечер не обходится без щедровок, посевалок и засевалок.

Старый Новый год - не самый популярный праздник в хороводе зимних праздников. Но это не значит, что стоит его игнорировать. Можно использовать этот праздник как повод собрать девичник и устроить гадания на Старый Новый год 2019. Или проведать друзей и знакомых и спеть им щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019. А также отправить веселые смс поздравления со Старым Новым годом 2019 и пожелать всего наилучшего.

Новый Год хотя и Старый,

Но подарки вам несёт.

И снежиночек кристаллы

Вновь танцуют хоровод.

Вам желаю жизни долгой,

Никакой беды не знать!

Пусть достатка будет много,

Радости не сосчитать!

Я в Старый Новый Год желаю всем,

Не заболеть и не иметь проблем,

Достичь всего, что хочется душе,

И в каждом деле быть на высоте!

Чтобы хотелось жить и помечтать,

И на курортах мило отдыхать,

Чтобы хватило денег и любви,

И чтобы золотые дни пришли!

Щедрик-ведрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Сею,вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!