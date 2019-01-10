Старый Новый год - не самый популярный праздник в хороводе зимних праздников. Но это не значит, что стоит его игнорировать. Можно использовать этот праздник как повод собрать девичник и устроить гадания на Старый Новый год 2019. Или проведать друзей и знакомых и спеть им щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019. А также отправить веселые смс поздравления со Старым Новым годом 2019 и пожелать всего наилучшего.
Новый Год хотя и Старый,
Но подарки вам несёт.
И снежиночек кристаллы
Вновь танцуют хоровод.
Вам желаю жизни долгой,
Никакой беды не знать!
Пусть достатка будет много,
Радости не сосчитать!
Я в Старый Новый Год желаю всем,
Не заболеть и не иметь проблем,
Достичь всего, что хочется душе,
И в каждом деле быть на высоте!
Чтобы хотелось жить и помечтать,
И на курортах мило отдыхать,
Чтобы хватило денег и любви,
И чтобы золотые дни пришли!
Щедрик-ведрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
Сею,вею посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!