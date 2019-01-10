Скачать
Четверг, 10.01.2019
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Правительство готовится к масштабному перерасчету пенсий
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

Смотрите фото (6)
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
12:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В украинской традиции особое внимание уделяется празднованию Старого Нового года. Как его еще называют — Щедрый вечер не обходится без щедровок, посевалок и засевалок.

Старый Новый год - не самый популярный праздник в хороводе зимних праздников. Но это не значит, что стоит его игнорировать. Можно использовать этот праздник как повод собрать девичник и устроить гадания на Старый Новый год 2019. Или проведать друзей и знакомых и спеть им щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019. А также отправить веселые смс поздравления со Старым Новым годом 2019 и пожелать всего наилучшего.

 

Новый Год хотя и Старый,

Но подарки вам несёт.

И снежиночек кристаллы

Вновь танцуют хоровод.

 

Вам желаю жизни долгой,

Никакой беды не знать!

Пусть достатка будет много,

Радости не сосчитать!

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Я в Старый Новый Год желаю всем,

Не заболеть и не иметь проблем,

Достичь всего, что хочется душе,

И в каждом деле быть на высоте!

 

Чтобы хотелось жить и помечтать,

И на курортах мило отдыхать,

Чтобы хватило денег и любви,

И чтобы золотые дни пришли!

Щедрик-ведрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Сею,вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Старый новый год, Щедровки, 14 января, 13 января, Щедровки на Старый Новый год, Щедровки на русском языке, Старый Новый год 2019, Популярные щедровки на Старый Новый год 2019, Популярные щедровки, Старый Новый год Ночь с 13 на 14 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
02 Цены на нефть рухнули после подорожания
03 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Кравцов стал главой правления &quot;Укрзализныци&quot;
Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь