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Филарет об объединении православия: Нам надо работать вместе с государством

Филарет об объединении православия: Нам надо работать вместе с государством
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Филарет считает, что государство и церковь должны вместе работать над объединением православия.

Патриарх Филарет убежден, что государство и церковь должны вместе работать над объединением православных церквей в Украине, потому что без независимой церкви полностью независимое Украинское государство невозможно.

Об этом он заявил в речи после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ривного по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

"Процесс объединения украинского православия только начался, но так же, как мы верили в то, что получим Томос в 1992 году, когда мало кто верил в это, а мы верили и добились, так же мы верим, что с Божьей помощью объединим в Украине все православие в единую украинскую православную церковь. Но нам надо работать вместе с государством. Нас часто обвиняют в том, что государство якобы вмешивается в церковные дела. Государство не вмешивается, но для государства не безразлично, будет ли в Украине независимая православная церковь или не будет. Если не будет в Украине независимой церкви, Украинского государства как такового тоже не будет... Поэтому и государство, и церковь работают в этом направлении вместе", - сказал Филарет.

Он добавил, что это "свободный путь, Божий путь, прямой путь, которым мы шли до этого времени и будем идти с верой в нашу окончательную победу", которая заключается в освобождении востока Украины от российских агрессоров и объединении всего украинского православия.

"И мы верим, что с помощью государства мы этого достигнем", - подчеркнул Филарет.

Патриарх Филарет убежден, что государство и церковь должны вместе работать над объединением православных церквей в Украине, потому что без независимой церкви полностью независимое Украинское государство невозможно.

Об этом он заявил в речи после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ривного по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины|, сообщает корреспондент Укринформа.

"Процесс объединения украинского православия только начался, но так же, как мы верили в то, что получим Томос в 1992 году, когда мало кто верил в это, а мы верили и добились, так же мы верим, что с Божьей помощью объединим в Украине все православие в единую украинскую православную церковьНо нам надо работать вместе с государством. Нас часто обвиняют в том, что государство якобы вмешивается в церковные дела. Государство не вмешивается, но для государства не безразлично, будет ли в Украине независимая православная церковь или не будет. Если не будет в Украине независимой церкви, Украинского государства как такового тоже не будет... Поэтому и государство, и церковь работают в этом направлении вместе", - сказал Филарет.

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Он добавил, что это "свободный путь, Божий путь, прямой путь, которым мы шли до этого времени и будем идти с верой в нашу окончательную победу", которая заключается в освобождении востока Украины от российских агрессоров и объединении всего украинского православия.

"И мы верим, что с помощью государства мы этого достигнем", - подчеркнул Филарет.

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Православие, Филарет, Автокефалия, ПЦУ.
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