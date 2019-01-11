Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Этот уникальный праздник отмечают в немногих странах мира, и, несмотря на то, что в Украине он не является официальным, многие украинцы по традиции тоже о нем не забывают.
Старый Новый Год пришел,
Чтобы вам вручить подарки.
Пусть все будет хорошо,
Жизнь пусть будет сочной, яркой!
Пусть гость солидный — Старый Новый год
В твой дом широкой поступью войдет
И принесет с собой веселый смех,
Любовь, удачу, счастье и успех!
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Пусть Вам Старый Новый год
Только прибыль принесет:
Чтоб хватало на икорку,
На брильянты и на норку,
На крутые магазины,
На курорты и машины.
Новый год по-старому — отлично,
Не устанем праздник отмечать!
Поздравляю! Счастья в жизни личной,
Этот год проходит пусть "на пять"!