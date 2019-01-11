Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Новости Украины: Новый год и Рождество уже позади, однако не спеши выбрасывать елку и сматывать гирлянды, ведь впереди есть еще один зимний праздник - Старый Новый год 2019.

Этот уникальный праздник отмечают в немногих странах мира, и, несмотря на то, что в Украине он не является официальным, многие украинцы по традиции тоже о нем не забывают.

Старый Новый Год пришел,

Чтобы вам вручить подарки.

Пусть все будет хорошо,

Жизнь пусть будет сочной, яркой!

Пусть гость солидный — Старый Новый год

В твой дом широкой поступью войдет

И принесет с собой веселый смех,

Любовь, удачу, счастье и успех!

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Всех — со старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!

Пусть Вам Старый Новый год

Только прибыль принесет:

Чтоб хватало на икорку,

На брильянты и на норку,

На крутые магазины,

На курорты и машины.

Новый год по-старому — отлично,

Не устанем праздник отмечать!

Поздравляю! Счастья в жизни личной,

Этот год проходит пусть "на пять"!