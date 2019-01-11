Детские щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языке

Новости Украины: Щедривки, или щедровки, - это обрядовые народные песни, которые величают хозяина дома, желая ему всех благ, здоровья и богатства.

Мы выбрали самые лучшие короткие и длинные щедривки на Старый Новый год 2019 для детей на украинском языке. Выбирай понравившуюся щедровку – и скорей разучивай с малышом!

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник!

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски!

Іще мало -

Дайте сало,

А іще не вся -

Дайте порося!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А пан, як господар,

Господиня, як калина,

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка -

Жита мисочка,

Із сніпочка -

Ціла бочка.

Мені - млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.