Детские щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языке

Мы выбрали самые лучшие короткие и длинные щедривки на Старый Новый год 2019 для детей на украинском языке. Выбирай понравившуюся щедровку – и скорей разучивай с малышом!
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник!
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски!
Іще мало -
Дайте сало,
А іще не вся -
Дайте порося!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А пан, як господар,
Господиня, як калина,
А діточки, як квіточки!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Щедрівочка щедувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка -
Жита мисочка,
Із сніпочка -
Ціла бочка.
Мені - млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.