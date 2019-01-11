С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье

Новости Украины: Наталия - женское имя, образованное в первые века христианства от лат. Natalis Domini — рождение, рождество.

Что говорится о Наталье в ее житии?

Святая Наталия почитается вместе с её мужем - святым Адрианом. Адриан и Наталья жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311). Адриан был язычником, а Наталия - тайной христианкой. Адриан был начальником судебной палаты Никомидии и ему пришлось согласовывать приговор для христиан. Адриан захотел узнать, ради чего христиане так страдают и они поведали ему о вере в жизнь вечную и в божественное воздаяние.

28-летний Адриан принял христианство и сам вписал себя в список арестованных христиан, которых готовили к казни.

В день казни Наталия, испугавшись, что Адриан может поколебаться при виде страданий и кончины других мучеников, попросила палачей начать казнь с ее мужа и сама положила его ноги на наковальню, потом она положила его руку, от отсечения которой он тот час же умер.

Наталия тайно взяла руку мужа и спрятала ее. Максимиан, казнив всех христиан в темнице, повелел сжечь тела мучеников. Но по воле Божией началась сильная гроза, и многие из мучителей были убиты молнией.

Дождь погасил горящую печь, и христиане смогли вынуть из печи не поврежденные огнем тела святых. Благочестивый христианин по имени Евсевий собрал останки святых и привез в город Аргирополь близ Византия. Наталья сбежала с рукой Адриана в Аргирополь. По прибытии в Аргирополь Наталия пришла в храм с телами мучеников и соединила руку Адриана с его телом и тут же умерла.

Несмотря на бескровную кончину и то, что она не подверглась телесным пыткам, Наталья была причислена к числу мучеников за свое безграничное сострадание мужу и другим мученикам.

Как Наталья по характеру?

Кстати, у носительниц имени как и у мученицы Натальи спокойствием скрывается значительный темперамент. Нередко, предоставленная самой себе, она превращается в замкнутого человека, предпочитающего скрывать свои эмоции. Чаще всего, какую бы маску не носила Наталья, за ней все равно скрывается если и не болезненное, то весьма значительное самолюбие и чувствительность.