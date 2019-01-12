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Госавиаслужба обнародовала карту ограничения для беспилотников

Госавиаслужба обнародовала карту ограничения для беспилотников
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственная авиационная служба ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных судов, опубликована карта.

Государственная авиационная служба Украины ограничила полеты беспилотных воздушных судов. На сайте ведомства опубликована соответствующая карта.

Сообщается, что ведомство, в частности, не рекомендует летать над домом президента. В Госавиаслужбе отмечают недостаточное урегулирование вопроса безопасного использования беспилотных воздушных судов (БВС).

В ведомстве отметили, что в связи со стремительным развитием рынка БВС, сейчас разрабатываются новые правила, которые будут безопасно интегрировать новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства.

На сегодняшний день, если вы имеете БВС весом до 20 кг, полеты воздушных судов должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства. Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме за разовой заявкой в Украэроцентр за 10 рабочих дней по телефону +380 44351 59 92 (круглосуточно) или [email protected]

Отмечается, что среди зон, в которых запрещено летать, указан и Козин, где расположен дом Петра Порошенко.

Напомним, военнослужащие одного из арсеналов Вооруженных сил Украины во вторник вечером ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который близко подлетел к военному объекту. Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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Карта, Полеты, Ограничение, Государственная авиационная служба, БВС.
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