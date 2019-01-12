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Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

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Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
11:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Посевалки и щедривки на русском языке на Старый Новый Год 2019.

Без щедривок и посевалок немыслим Старый новый год, который отмечают с 13 на 14 января. Щедрый вечер или Маланка (13 января - покровительницы домашнего очага) - это праздник веселья и переодеваний. Причем, одного из молодых людей из веселой компании нужно переодеть в женщину - именно он и будет Меланкой. В этот день в двери стучат ряженые. Считается чем больше их придет тем счастливее будет Новый год. Ряженые играют на музыкальных инструментах и поют щедривки. А 14 января - день Святого Василия, покровителя молодых девушек и парней.

Щедровки 

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер!

Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Старый Новый год 2019: лучшие щедровки на украинском языке для взрослых и детей

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Посевалки

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и «старый» Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сею,вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Детские щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языке

Сею, сею, посеваю

с Новым годом всех поздравляю!

Чтобы Вам весело жилось,

чтобы задуманное сбылось,

чтобы никогда не болели,

чтобы ничего не болело,

чтобы в работе все горело

и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, Вы цвели

и сто лет прожили!

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет.

Он ходит с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка брыкнёт,

Туда зернышко падёт.

С Новым годом, с новым счастьем!

Пшеничка большая расти!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Старый новый год, Щедровки, Щедривки, Посевалки, 14 января, 13 января, Щедривки на Старый Новый год, Ночь с 13 на 14 января, Посевалки на Старый Новый год, Старый Новый год 2019.
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