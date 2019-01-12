Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019

Новости Украины: Посевалки и щедривки на русском языке на Старый Новый Год 2019.

Без щедривок и посевалок немыслим Старый новый год, который отмечают с 13 на 14 января. Щедрый вечер или Маланка (13 января - покровительницы домашнего очага) - это праздник веселья и переодеваний. Причем, одного из молодых людей из веселой компании нужно переодеть в женщину - именно он и будет Меланкой. В этот день в двери стучат ряженые. Считается чем больше их придет тем счастливее будет Новый год. Ряженые играют на музыкальных инструментах и поют щедривки. А 14 января - день Святого Василия, покровителя молодых девушек и парней.

Щедровки

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Посевалки

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и «старый» Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сею,вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Сею, сею, посеваю

с Новым годом всех поздравляю!

Чтобы Вам весело жилось,

чтобы задуманное сбылось,

чтобы никогда не болели,

чтобы ничего не болело,

чтобы в работе все горело

и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, Вы цвели

и сто лет прожили!

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет.

Он ходит с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка брыкнёт,

Туда зернышко падёт.

С Новым годом, с новым счастьем!

Пшеничка большая расти!