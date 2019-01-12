"Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс

Новости Украины: Вокруг изменений в Уголовный кодекс Украины буквально за один день возникло много мифов.

Расширение понятий «сексуальное насилие» и «изнасилование» в Уголовном кодексе очень важно, в частности, в контексте предотвращения насилия в семье.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"...Простое понятие «согласие на секс» вызвало столько опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии. Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, как на первый взгляд простые истины вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности, насилию в семье. Чтобы предотвратить это - должны открыто говорить на тему секса и очень четко понимать друг друга, когда речь идет о каких-либо действиях относительно нашего тела", - уверенаа руководитель Минздрава.

Она разъяснила, что отныне сексуальным насилием считается и совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или если лицо было в беспомощном состоянии.

"Важно, что теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, обновление понятие «изнасилование» заключается в том, что отныне ним будут считаться "действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего".

"Относительно важности согласия на секс - уже классическим является пример с чаем в известном видео, которое перевел на украинский язык Центр "Женские перспективы". Вы же не подумаете заставить пить чай человека, если он его не хочет?" - говорит и.о. министра.

Тем временем, на странице Министерства юстиции в Facebook обнародована инфографика, в которой опровергаются мифы, которые появились после принятия законодательных изменений относительно защиты от сексуального и домашнего насилия, в частности мифы о необходимости получения письменного согласия от партнера на секс.

Как известно, 11 января в Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, по которым реализуются положения Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, а также вводится уголовная ответственность за домашнее насилие.

Напомним, Супрун рассказала, как без вреда для здоровья вернуться в форму после новогодних и рождественских праздников.