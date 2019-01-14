Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 7 по 13 января 2019 года.

Запрос "с Рождеством" (более 100 тыс. поисков)

В понедельник, 7 января, Православная церковь отмечала большой праздник Рождество Христово.

Запрос "Старый Новый год" (более 100 тыс. поисков)

Старый Новый год является не просто праздником, посвященным встрече Нового год, а днем, в который почитали святого Василия Великого.

Запрос "щедрівки" (более 100 тыс. поисков)

13 января украинцы праздновали Щедрый вечер и праздник Меланки.

Запрос "Золотой глобус 2019" (более 20 тыс. поисков)

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 76 кинопремии "Золотой глобус".

Запрос "ПриватБанк" (более 20 тыс. поисков)

"ПриватБанк" предупредил о временных ограничениях в использовании банковских карт в ночь на 13 января.

Запрос "Болонья - Ювентус" (более 20 тыс. поисков)

Обыграв Болонью со счетом 2:0 в 1/8 финала Кубка Италии, Ювентус повторил рекорд турнира по количеству сухих матчей подряд.

Запрос "Закон про секс" (более 15 тыс. поисков)

В Украине начали действовать революционные изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс, которые уже вызвали множество вопросов у украинцев.

Запрос "Роман Кисиль" (более 10 тыс. поисков)

В результате ДТП в Польше погиб журналист, бывший корреспондент агентства УНИАН Роман Кисиль.

Запрос "Карпатнафтохім" (более 10 тыс. поисков)

Пожар, возникший на заводе ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области, удалось локализовать.

Запрос "Манчестер Сити – Бертон Альбион" (более 10 тыс. поисков)

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко отличился голом в ворота Бертон Альбион в первом полуфинале Кубка английской Лиги.

Запрос "Киев днем и ночью" (более 10 тыс. поисков)

Еще в прошлом году вышла 64 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".