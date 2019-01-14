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Понедельник, 14.01.2019

Спасатели поздравили украинцев "Щедриком" (Видео)

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровно исполнили песню "Щедрик, Щедрик, Щедрівочка" в честь Старого Нового года. Об этом сообщает Trembita Inform. Поздравление для украинцев спасатели снимали в ночном Ровно. Отмечается, что песню исполняли на нескольких локациях. Так, видео записывали вблизи ярмарки и возле спасательной части. К слову, на заднем плане настроение задавала спасательная техника со включенным спецсигналом.
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Спасатели, Щедрик, ГСЧС, Работники ГСЧС.
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