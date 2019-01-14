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Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне

Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне
17:09 Сегодня Телеграф www.unn.com.ua Фото из открытых источников

Новости Украины: Это событие нам поведал Евангелие от Луки. Обряд обрезания определял принадлежность ребенка к Богоизбранному иудейскому народу.

14 января православные христиане отмечают историческое для себя событие - Обрезание Господне, которое проводили на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

Это событие нам поведал Евангелие от Луки.Обряд обрезания определял принадлежность ребенка к Богоизбранному иудейскому народу. Это был обряд вроде христианского крещения. К Обрезанию Господнему также подошли очень ответственно. Евангелие говорит, что Пресвятая Богородица Мария и Иосиф, ставший мнимым отцом Иисуса, принесли родившегося младенца в храм. По окончанию Обрезания Господнего ребенка нарекли именем Иисус (Спаситель).

Православные христиане признают право иудеев считаться богоизбранными, они уважают большой праздник Обрезание Господне, однако сам обряд обрезания у христиан отсутствует. Однако известно, что первые христиане, которые происходили из иудеев обрезаны, как и первые апостолы. Глубокий смысл праздника Господня Обрезание для христиан заключается в подтверждении мужского пола Богомладенца Иисуса вопреки суждениям еретиков, которые часто искажают земной облик Сына Божьего.

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Православие, Иудеи, Евреи, Иисус Христос, Христиане, Новости Украины, Православные христиане, Обрезание Господне, 14 января.
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