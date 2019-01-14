Православные христиане сегодня отмечают Обрезание Господне

Новости Украины: Это событие нам поведал Евангелие от Луки. Обряд обрезания определял принадлежность ребенка к Богоизбранному иудейскому народу.

14 января православные христиане отмечают историческое для себя событие - Обрезание Господне, которое проводили на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

Это событие нам поведал Евангелие от Луки.Обряд обрезания определял принадлежность ребенка к Богоизбранному иудейскому народу. Это был обряд вроде христианского крещения. К Обрезанию Господнему также подошли очень ответственно. Евангелие говорит, что Пресвятая Богородица Мария и Иосиф, ставший мнимым отцом Иисуса, принесли родившегося младенца в храм. По окончанию Обрезания Господнего ребенка нарекли именем Иисус (Спаситель).

Православные христиане признают право иудеев считаться богоизбранными, они уважают большой праздник Обрезание Господне, однако сам обряд обрезания у христиан отсутствует. Однако известно, что первые христиане, которые происходили из иудеев обрезаны, как и первые апостолы. Глубокий смысл праздника Господня Обрезание для христиан заключается в подтверждении мужского пола Богомладенца Иисуса вопреки суждениям еретиков, которые часто искажают земной облик Сына Божьего.