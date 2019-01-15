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Режиссер Сергей Лозница об убийстве Захарченко: Видео очень неубедительное

Режиссер Сергей Лозница об убийстве Захарченко: Видео очень неубедительное
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Режиссер Лозница говорит, что видео убийства Захарченко - постановочное.

Видео, на котором заснято якобы убийство главаря представителя российской оккупационной администрации в Донецке Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно.

Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью Укринформу.

"Видео очень неубедительное. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (англ. "преемственностью сценария" - ред.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", - объяснил он.

Лозница добавил, что и спецэффекты на видео сделаны очень некачественно, поэтому он выразил сомнение в подлинности видео.

"Да, я думаю, что это постановочное видео", - сказал режиссер.

Однако он также не исключил, что это может быть только впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.

Как известно, в центре Донецка 31 августа 2018 года произошел взрыв в ресторане "Сепар", в результате которого, по сообщениям сепаратистских СМИ, погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко.

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Сергей Лозница, Александр Захарченко, ДНР, ОРДЛО.
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