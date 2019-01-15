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Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата

Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Патриарх Филарет надеется на получение ПЦУ статуса патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил надежду на то, что в будущем ПЦУ получит статус патриархата вместо митрополии после объединения всего украинского православия.

"Сегодня у нас статус митрополии, но наша цель - достичь патриархата, и мы достигнем этого обязательно. Для этого нужно объединить все украинское православие. Чем быстрее мы объединим все украинское православие в одну единую украинскую православную церковь, тем быстрее мы получим … признание нашего статуса не митрополии, а патриархата. Но это будущее", - сказал он по окончании благодарственного молебна за получение Томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во вторник в Луцке.

Патриарх Филарет уверен: "Мы обязательно объединимся. Другого пути у нас нет".

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Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

По состоянию на 5 января 2019 года в ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ (МП), а 13 января их число достигло 62.

По подсчетам УПЦ (МП), в конце 2012 года в ее составе пребывало 11 тыс 393 прихода.

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Филарет, Патриархат, Томос об автокефалии, ПЦУ.
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