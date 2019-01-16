Итоги 15 января: Суд над пленными моряками, план Мэй по Brexit и теракт в Кении

Новости Украины: Лефортовский суд продлил срок ареста 20 украинским морякам. Стало известно, кто совершил поджог в Киево-Печерской лавре. В столице Кении террористы захватили отель. Украина возобновляет производство легендарного самолета. Такими были главные новости вторника, 15 января, в Украине и мире.

Суд над украинскими моряками в РФ

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил срок ареста 20 украинским морякам, которых Кремль взял в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Большинство из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года. Только 4 военнопленным продлили меру пресечения до 26 апреля. Речь идет об Олеге Мельничуке, Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке. Судья аргументировала это тем, что моряки были ранены и впервые попали в СИЗО на 2 дня позже, чем другие.

Еще перед заседанием украинских моряков разделили на шесть четверок, решение над которыми принимали три судьи.

Сначала московские судьи определили судьбу Сергея Цыбизова, Андрея Оприско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка. Во вторую четверку вошли Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, а в третью – Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

Вечером 15 января очередь дошла до Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Ейдера и Василия Сороки.

Впоследствии суд оставил под стражей еще одну четверку: Юрия Будзила, Богдана Небылицу, Сергея Чулибу и Юрия Безъязычного. Их срок пребывания в СИЗО должен сплыть также 24 апреля.

Еще одной четверке моряков московский суд изберет меру пресечения 16 января.

Добавим, защита во время заседаний, которые уже состоялись, просила суд отказать в ходатайстве следствия о продлении ареста. Как убеждало посольство Украины в РФ, в случае изменения меры пресечения военнопленным они были готовы предоставить им жилье.

Теракт в столице Кении

В столице Кении Найроби группа террористов атаковала комплекс, где расположен отель DusitD2, а также офисные помещения. Ответственность за атаку на комплекс взяла на себя сомалийская военизированная группировка "Харакат аш-Шабаб".

В то же время посольство Украины в Кении просит граждан Украины, которые находятся в Найроби, воздержаться от проезда через район Риверсайд парк, в частности, квартала возле отеля DusitD2.

По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных лица. Люди оставляют место в сопровождении хорошо вооруженных офицеров. Несколько человек были в крови.

"Ситуация развивается не так хорошо. Люди умирают",– заявил журналистам один из полицейских.

Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из ЕС

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, который был предложен правительством премьер-министра Терезы Мэй. Против проголосовали 432 парламентария, за - 202. Принятие соглашения требовало по меньшей мере 318 голосов.

Пожар в Киево-Печерской лавре – это поджог

15 января правоохранители задержали 24-летнего мужчину без постоянного места жительства, которого подозревают в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

"Подозреваемого задержали. Это – 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрацы, которые были в здании",– рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, во время пожара никто не пострадал. Огонь повредил 400 квадратных метров площади, однако церковные ценности не получили повреждений.

"Мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", – добавил Крищенко. Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Украина возобновляет производство Ан-124 "Руслан"

Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко. Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.

В правительстве заговорили о новом повышении цен на газ

В Министерстве социальной политики заявили, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ ", - сказал Андрей Рева.