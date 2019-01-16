Украина заняла худшее место в рейтинге смертности из-за неправильного питания

Новости Украины: Участие в исследовании ученых Йенского университета приняла 51 страна.

Украина заняла первое, худшее место в рейтинге стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания. Этот рейтинг составили ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии.

Авторы исследования проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона Всемирной организации здравоохранения (то есть вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, географически расположенными в Азии) за период с 1990 по 2016 год.

Согласно результатам исследования, уровень смертности в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания с 2016 года составил 38,2% от всех смертей. Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.

Кроме Украины, в 20 стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания попали Беларусь (36,8% от всех смертей), Грузия (34,4%), Молдова (34,2%), Узбекистан (32,2%), Болгария (32,2%), Азербайджан (32,0%), Туркменистан (31,9%), Латвия (31,7%), Литва (30,5%), Россия (30,0%), Кыргызстан (29,5%), Казахстан (29,5%), Словакия (29,0%), Эстония (28,3%)Армения (28,2%), Румыния (27,6%), Албания (27,2%), Черногория (26,6%), Чехия (26,4%).

Авторы исследования объяснили, что больше всего связанных со способом питания смертей от сердечно-сосудистых болезней повлекли диеты с низким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия (в первую очередь соли).

А лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции: в этих странах из-за нездорового питания умерло от сердечно-сосудистых болезней от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

Ученые отмечают, что с помощью сбалансированной диеты можно предотвратить примерно каждую пятую из преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156. Хуже ситуация, чем у нас, только в Африке, Афганистане и в бедных арабских странах. Продолжительность жизни у нас еще ниже, чем в Европе.

Причина – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность.

Украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156. Хуже ситуация, чем у нас, только в Африке, Афганистане и в бедных арабских странах. Продолжительность жизни у нас еще ниже, чем в Европе.

Причина – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность.