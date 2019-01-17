Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение. Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своём благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.
Поздравления
В Александров День рожденья
Будет шумное веселье,
И вино в бокалы литься
Не устанет. Будут биться
Чаще женские сердца,
Видя Саню-молодца.
Для тебя, дружище Саня
Поздравок мы написали —
Мы желаем тебе дело,
Чтоб в твоих руках горело,
Дружбу, крепкую семью
И красавицу жену.
Сквозь года идешь ты смело,
Александр величавый!
Стал для многих ты примером,
И в поступках всегда правый.
Ты защитник и всецело
Александру доверяют!
С испытаньями умело
Ты справляешься, все знают.
Ты готов к любой задаче
С разрешением серьезным,
И желаем мы удачи,
Александр грандиозный!
Имя славное ты носишь,
Им гордится можешь смело.
Защищать, как всем известно,
Благороднее нет дела.
Саша, пусть же имя станет
Путеводною звездою
И счастливым талисманом,
Что от бед земных укроет.
Александр — "защищающий людей".
Саша, ты и впрямь находка для друзей,
Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,
Знать, в душе пылает смелости костер!
Милый Саша, ты пошире улыбнись,
И пусть радость наполняет твою жизнь.
Пусть добро вернется сторицей к тебе,
Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!
Ты заводной, красивый, видный,
Защитник — Александр,
В любви ты очень ненасытен,
А к бедам у тебя скафандр.
Тебя сегодня поздравляем,
Будь мужественным, сильным,
Твой праздник разделяем,
И выпивку осилим,
Желаем сердцем не стареть,
Любить и быть любимым,
И гриппом часто не болеть,
Душой не быть ранимым!
Александр, как много в этом слове,
"Защитник" с греческого переводится оно,
По пояс океан и по колено море,
Ты точно не заляжешь никогда на дно.
Будь сильным, мужественным, умным,
Тебе природа поспособствует всегда,
Семьи огромной и соседушек бесшумных
И пусть обходит стороною всякая беда.