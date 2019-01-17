Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Новости Украины: Самые душевные поздравления с именинами Александра сегодня, 17 января.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение. Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своём благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имён. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах Европы имя Александр держится в в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имён.

Поздравления

В Александров День рожденья

Будет шумное веселье,

И вино в бокалы литься

Не устанет. Будут биться

Чаще женские сердца,

Видя Саню-молодца.

Для тебя, дружище Саня

Поздравок мы написали —

Мы желаем тебе дело,

Чтоб в твоих руках горело,

Дружбу, крепкую семью

И красавицу жену.

Сквозь года идешь ты смело,

Александр величавый!

Стал для многих ты примером,

И в поступках всегда правый.

Ты защитник и всецело

Александру доверяют!

С испытаньями умело

Ты справляешься, все знают.

Ты готов к любой задаче

С разрешением серьезным,

И желаем мы удачи,

Александр грандиозный!

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

Александр — "защищающий людей".

Саша, ты и впрямь находка для друзей,

Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,

Знать, в душе пылает смелости костер!

Милый Саша, ты пошире улыбнись,

И пусть радость наполняет твою жизнь.

Пусть добро вернется сторицей к тебе,

Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!

Ты заводной, красивый, видный,

Защитник — Александр,

В любви ты очень ненасытен,

А к бедам у тебя скафандр.

Тебя сегодня поздравляем,

Будь мужественным, сильным,

Твой праздник разделяем,

И выпивку осилим,

Желаем сердцем не стареть,

Любить и быть любимым,

И гриппом часто не болеть,

Душой не быть ранимым!

Александр, как много в этом слове,

"Защитник" с греческого переводится оно,

По пояс океан и по колено море,

Ты точно не заляжешь никогда на дно.

Будь сильным, мужественным, умным,

Тебе природа поспособствует всегда,

Семьи огромной и соседушек бесшумных

И пусть обходит стороною всякая беда.