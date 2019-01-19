МВД создало группу для мониторинга законности избирательного процесса

Новости Украины: Аваков рассказал, куда сообщать о нарушениях законности избирательного процесса.

В МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"В этой группе задействованы штатные работники министерства, работу которых координируют советники министра: Иван Стойко, Владимир Филенко, Иван Варченко, Михаил Апостол – очень опытные и компетентные специалисты в вопросах проведения выборов, в момент проведения выборов принципиально аполитичные и непредвзятые в отношении любого кандидата", - заверил министр.

"Для всех, кто хочет проинформировать о фактах или подозрениях о нарушении избирательного процесса, сообщаю контакты нашей рабочей группы: Телефон: 044-254-97-56 (з 8-00 до 20-00, с 1 марта по 23 апреля – круглосуточно). Адрес: [email protected]", - написал он.

Аваков сообщил также, что дополнительно в НПУ будет действовать собственный мониторинг избирательного процесса, которым будет заниматься Департамент оперативной поддержки Нацполиции.

"Принцип, который мы намерены реализовать в рамках этой системы: Вы обращаетесь с заявлением о нарушениях избирательного процесса – мы проверяем. Если есть нарушение – есть реакция правоохранительных органов и ЦИК", - заявил Аваков.