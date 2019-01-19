Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

Новости Украины: Крещение Господне является одним из наиболее значимых в христианстве праздников и временем для обрядов и ритуалов.

Крещению предшествуют Святки, которые традиционно считаются наиболее благоприятным периодом для всевозможных магических обрядов. Различные ритуалы, связанные с магией, можно проводить также и 19 января - мощная позитивная энергетика праздника будет способствовать успеху.

Обязательная крещенская традиция - омовение, поэтому большинство заговоров, читаемых в этот день, направлено на исцеление и оздоровление организма, увеличение жизненной силы. Омовение желательно производить в указанный промежуток времени (с 00:10 до 01:30). Или же можно сделать по-другому: набрать в это время крещенскую воду в чистую посуду (не меньше 3 литров) и использовать её в дальнейшем.

Важное о крещенской воде

Воду лучше всего набрать из колодца или природных источников. В крайнем же случае, при отсутствии подобной возможности, собрать можно и обычную, из крана.

Жидкость хранить нужно в месте темном и прохладном, в стеклянной посуде.

Выливать неразбавленную крещенскую воду в раковину или в унитаз нельзя. Лучше всего разбавлять её обычной водой, а затем полить цветы или применять в других целях.

Для того чтобы призвать в свой дом удачу и благополучие, нужно взять святую воду (которая была освящена в Крещенский сочельник) и окропить ей в своем доме все углы. Делать это нужно поздно вечером, накануне Крещения. Окропляя святой водой свое жилище нужно просить Бога отвести от вас всяческие убытки и послать благополучие и благосостояние вашему дому. Часть воды поставьте на всю ночь в тех местах, где обычно хранятся ваши деньги.

Обряд на здоровье и душевную гармонию рекомендуется проводить в ночь с 18 на 19 января, либо 19 января. Наберите в ванную воды комфортной для своего тела температуры, добавьте в нее немного освященной водицы из церкви (стакана будет достаточно), также в ванну опустите свой нательный крестик. Лягте в ванну - так, чтобы вода покрыла всё ваше тело, полежите около 10-15 минут. Выйдите из ванны, полотенцем не вытирайтесь - дайте воде самой высохнуть.