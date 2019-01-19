Скачать
Суббота, 19.01.2019
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

Смотрите фото (3)
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника
11:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Крещение Господне является одним из наиболее значимых в христианстве праздников и временем для обрядов и ритуалов.

Крещению предшествуют Святки, которые традиционно считаются наиболее благоприятным периодом для всевозможных магических обрядов. Различные ритуалы, связанные с магией, можно проводить также и 19 января - мощная позитивная энергетика праздника будет способствовать успеху.

Обязательная крещенская традиция - омовение, поэтому большинство заговоров, читаемых в этот день, направлено на исцеление и оздоровление организма, увеличение жизненной силы. Омовение желательно производить в указанный промежуток времени (с 00:10 до 01:30). Или же можно сделать по-другому: набрать в это время крещенскую воду в чистую посуду (не меньше 3 литров) и использовать её в дальнейшем.

Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

Важное о крещенской воде

  •  Воду лучше всего набрать из колодца или природных источников. В крайнем же случае, при отсутствии подобной возможности, собрать можно и обычную, из крана.
  • Жидкость хранить нужно в месте темном и прохладном, в стеклянной посуде.
  • Выливать неразбавленную крещенскую воду в раковину или в унитаз нельзя. Лучше всего разбавлять её обычной водой, а затем полить цветы или применять в других целях.

Для того чтобы призвать в свой дом удачу и благополучие, нужно взять святую воду (которая была освящена в Крещенский сочельник) и окропить ей в своем доме все углы. Делать это нужно поздно вечером, накануне Крещения. Окропляя святой водой свое жилище нужно просить Бога отвести от вас всяческие убытки и послать благополучие и благосостояние вашему дому. Часть воды поставьте на всю ночь в тех местах, где обычно хранятся ваши деньги.

Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан

Обряд на здоровье и душевную гармонию рекомендуется проводить  в ночь с 18 на 19 января, либо 19 января. Наберите в ванную воды комфортной для своего тела температуры, добавьте в нее немного освященной водицы из церкви (стакана будет достаточно), также в ванну опустите свой нательный крестик. Лягте в ванну - так, чтобы вода покрыла всё ваше тело, полежите около 10-15 минут. Выйдите из ванны, полотенцем не вытирайтесь - дайте воде самой высохнуть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, История, Крещение, Крещение Господне, Обряды, 19 января, Крещение Господне 2019, Православное Христианство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
04 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
05 Следующий бой Усика состоится в апреле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь