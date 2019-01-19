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Учебные заведения смогут сдавать свое имущество в аренду

Учебные заведения смогут сдавать свое имущество в аренду
12:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Учебные заведения с 19 января получили разрешение сдавать в аренду свое имущество для обеспечения образовательного процесса.

С сегодняшнего дня учебные заведения могут сдавать свое имущество в аренду для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся, если этим само учебное заведение не в состоянии их обеспечить. Соответствующий закон № 2661-VIII вступил в силу.

Законом вносились изменения в ч.4 ст. 80 Закона Украины "Об образовании", ее выложили в следующей редакции: "Объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательным назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учебными заведениями, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса, с учетом определения органом управления возможности пользования государственным недвижимым имуществом в соответствии с законодательством".

Закон опубликован в "Голосе Украины" вчера, 18 января. В силу он приобретает на следующий день после опубликования.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, с 8 до 31 января 2019 года каждый желающий может зарегистрироваться на пробное ВНО, такая возможность открыта на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Тестирование состоится 16 и 23 марта.

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МОН, Аренда, Помещения, Сдача, Учебные заведение.
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