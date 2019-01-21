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Именины (День Ангела) Антон: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Антон: значение имени и поздравления
10:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Из латинского языка – вступающий в бой, противостоящий всей. Жизнь его состоит из взлетов и падений.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно. Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Церковный вариант имени Антон – Антоний, его носят многие святые и преподобные. Христианами особо почитаем преподобный Антоний Великий, который был одним из первых монахов, ведшим отшельническую жизнь. Люди сами стали его искать, чтобы прикоснуться к его мудрости. Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

Поздравления

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Поздравления с Днем рождения: открытки и смс

У каждого есть свой с рождения ангел,

Ведь каждый носит имя в честь него,

Чтобы хранил от бед, с ним нужно ладить,

И, как святыню, помнить день его.

С днем ангела поздравим мы сейчас Антошку,

Ему желаем в этот день, пусть никогда

Не постучится ветер злой к нему в окошко,

В дом не войдут несчастье, горе и беда.

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

День ангела сегодня твой, Антон,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,

Пусть жизнь огромная и серая, как слон,

Цветные краски тебе дарит ежечасно.

Пускай несут тебе достаток именины,

И дней пускай подарят много ясных,

Пусть блага льются, словно дождь обильный,

Пусть в личной жизни будет все прекрасно.

Антон, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

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