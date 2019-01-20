Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 4 года назад в этот день погибли 44 украинских военнослужащих, защищавших Донецкий аэропорт.

Защищая Донецкий аэропорт, 20 января 2015 года, погибли 44 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявил сегодня министр обороны Украины Степан Полторак во время расширенного утреннего церемониала, посвященного памяти военнослужащих, погибших за оборону Донецкого аэропорта.

"К сожалению, в этот день (2015 года - прим. ред.) ушли из жизни 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом 44 из них - это военнослужащие, погибшие в Донецком аэропорту. Мужественные киборги отдали свои жизни за мир в Украине. Еще четверо военнослужащих погибли на разных участках фронта, и один военный погиб во время выполнения миротворческой миссии на территории другой страны", - заявил Полторак.

Он подчеркнул, что каждого из воинов, погибшего на войне с Российской Федерацией, ежедневно вспоминают во время ритуала, который проходит в Министерстве обороны. "Утренний ритуал, который проходит каждый день - это символ того, что мы помним всех погибших героев, и на их примерах воспитываем настоящих и будущих защитников нашего государства", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщалось, героическая оборона Донецкого аэропорта, ставшая символом несокрушимости и мужества украинских военных, продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников Донецкого аэропорта назвали «киборгами».

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов , бойцы полка «Днепр-1», воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторых из них - посмертно.

18-21 января 2015 года вследствие подрыва терминала ДАП погибли 58 защитников- «киборгов», которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. 21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 военных.