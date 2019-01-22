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Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды

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Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
09:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Во вторник, 22 января, в Украине будет без осадков и существенно похолодает, но уже в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады.

В ближайшие сутки, 22 января, спокойную преимущественно без осадков погоду в Украине будет определять антициклон, который сформируется в холодном воздухе, перемещающимся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-17°, днем 5-10° мороза; в западной и южной части страны ночью 6-11° , в Крыму 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

Прогноз погоды на 22 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 22 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Львов – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Черновцы – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Хмельницкий – ясно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Луцк – ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Ровно – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Житомир – ясно, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Винница –  ясно, ночью -12...-14, днем -5...-7
  • Одесса –  ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Николаев – ясно, ночью -8...-10, днем -2...-4
  • Херсон – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Симферополь –  ясно, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -13...-14, днем -7...-9
  • Черкассы – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Чернигов – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Сумы – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Полтава – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Днепр – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Запорожье – ясно, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Донецк –  ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Луганск – ясно, ночью -12...-14, днем -7...-9
  • Харьков – ясно, ночью -12...-14, днем -6...-8
  • Киев – ясно, ночью -11...-13, днем -6...-8

В среду, 23 января, в южных областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

На остальной территории снег, утром, днем в большинстве центральных и северных областей местами значительный снег, лишь ночью на востоке и северо-востоке страны - без существенных осадков. Температура ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2-9° мороза, в Днепропетровской и Кировоградской областях 0-3° мороза.

На дорогах, кроме крайнего юга страны, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западе на северный, 7-12 м/с, в южной и восточной Украине местами порывы 15-20 м/с. В Киеве в ночь на среду небольшой, днем значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 6-8° мороза.

Прогноз погоды на 23 января, Фото: meteo.gov.ua

24 января  в южной, восточной частях страны и на Днепропетровщине ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега; на остальной территории - снег (днем 23 января в центральных и северных областях местами значительные осадки). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью  6-11° мороза, на юге и востоке 0-5° мороза; днем 4-9° мороза, в южных областях 24 января и на Донетчине и Луганщине 0-5° тепла. В Крыму временами небольшой дождь; температура ночью 23 января 0-5° мороза, 24 января 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. В Киеве и области 24 января ожидается снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, 24 января ночью 6-11° мороза; днем 4-9° мороза.

Прогноз погоды на 24 января, Фото: meteo.gov.ua

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25-26 января в Украине местами пройдет небольшой (ночью 25 января на севере Левобережья умеренный) снег, днем в южной части и Приазовье с дождем; 26 января днем в западных и северных областях без существенных осадков.Температура ночью 6-12°, в северной части местами 14-17° мороза, днем 1-7° мороза; в большинстве восточных областей и на Днепропетровщине ночью 3-9° мороза, днем около 0°; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла. В Киеве и области 25-26 января пройдет временами небольшой снег, днем 26 января - без существенных осадков. Температура ночью 7-12° мороза, местами 15-17°; днем 2-7° мороза.

Прогноз погоды на 25 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, американские метеорологи уверены, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта. Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.

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Погода, Мороз, Синоптики, Снегопады, Прогноз погоды.
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