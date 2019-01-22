Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды

В ближайшие сутки, 22 января, спокойную преимущественно без осадков погоду в Украине будет определять антициклон, который сформируется в холодном воздухе, перемещающимся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.
Во вторник в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-17°, днем 5-10° мороза; в западной и южной части страны ночью 6-11° , в Крыму 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
Прогноз погоды на 22 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 22 января:
В среду, 23 января, в южных областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.
На остальной территории снег, утром, днем в большинстве центральных и северных областей местами значительный снег, лишь ночью на востоке и северо-востоке страны - без существенных осадков. Температура ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2-9° мороза, в Днепропетровской и Кировоградской областях 0-3° мороза.
На дорогах, кроме крайнего юга страны, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западе на северный, 7-12 м/с, в южной и восточной Украине местами порывы 15-20 м/с. В Киеве в ночь на среду небольшой, днем значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 6-8° мороза.
Прогноз погоды на 23 января, Фото: meteo.gov.ua
24 января в южной, восточной частях страны и на Днепропетровщине ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега; на остальной территории - снег (днем 23 января в центральных и северных областях местами значительные осадки). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, на юге и востоке 0-5° мороза; днем 4-9° мороза, в южных областях 24 января и на Донетчине и Луганщине 0-5° тепла. В Крыму временами небольшой дождь; температура ночью 23 января 0-5° мороза, 24 января 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. В Киеве и области 24 января ожидается снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, 24 января ночью 6-11° мороза; днем 4-9° мороза.
Прогноз погоды на 24 января, Фото: meteo.gov.ua
25-26 января в Украине местами пройдет небольшой (ночью 25 января на севере Левобережья умеренный) снег, днем в южной части и Приазовье с дождем; 26 января днем в западных и северных областях без существенных осадков.Температура ночью 6-12°, в северной части местами 14-17° мороза, днем 1-7° мороза; в большинстве восточных областей и на Днепропетровщине ночью 3-9° мороза, днем около 0°; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла. В Киеве и области 25-26 января пройдет временами небольшой снег, днем 26 января - без существенных осадков. Температура ночью 7-12° мороза, местами 15-17°; днем 2-7° мороза.
Прогноз погоды на 25 января, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 26 января, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, американские метеорологи уверены, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта. Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.