Скачать
Вторник, 22.01.2019
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на &quot;поговорить&quot;
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на "поговорить"
&quot;Остались черные синяки&quot;: Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
"Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
Благотворительный концерт &quot;Океана Эльзы&quot;: собрано почти четыре миллиона гривен
Благотворительный концерт "Океана Эльзы": собрано почти четыре миллиона гривен

Чехи планируют новый поезд к границе с Украиной

Чехи планируют новый поезд к границе с Украиной
22:22 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Чешский оператор Leo Express планирует поезд из Праги до границы с Украиной.

Чешский Leo Express планирует воспользоваться растущим интересом к перевозкам из Украины на Запад и запустить прямой поезд из Праги к пограничным Мостискам.

Об этом сообщает польское издание Rynek Kolejowy.

Чешский оператор хочет расширить свои маршруты из Кракова дальше на восток и за границу Польши, в Украину. Перевозчик планирует осуществлять международное сообщение по маршруту Прага - Медика (государственная граница).

Перевозчик объявил в своем заявлении, что намерен осуществлять перевозки с 11 декабря 2019 года до 10 декабря 2024 года до четырех раз в день во все дни недели.

Leo Express указывает, что основной целью предлагаемых пассажирских услуг является дополнение существующего транспортного предложения по маршруту Прага-Львов в комбинированной системе.

Перевозчик не обязан выполнять все указанные рейсы, но постарается работать как можно чаще. Четыре рейса в день - это максимальное прогнозируемое количество.

Также Leo Express должен решить технические вопросы. В частности, провести переговоры с пограничниками. Перевозчик хочет, чтобы паспортный контроль проходил на борту поезда, как это происходит в популярных поездах "Укрзализныци" в Перемышль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Чехия, Поезд, Прага, Краков, LEO Express.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь