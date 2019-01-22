Чехи планируют новый поезд к границе с Украиной

Новости Украины: Чешский оператор Leo Express планирует поезд из Праги до границы с Украиной.

Чешский Leo Express планирует воспользоваться растущим интересом к перевозкам из Украины на Запад и запустить прямой поезд из Праги к пограничным Мостискам.

Об этом сообщает польское издание Rynek Kolejowy.

Чешский оператор хочет расширить свои маршруты из Кракова дальше на восток и за границу Польши, в Украину. Перевозчик планирует осуществлять международное сообщение по маршруту Прага - Медика (государственная граница).

Перевозчик объявил в своем заявлении, что намерен осуществлять перевозки с 11 декабря 2019 года до 10 декабря 2024 года до четырех раз в день во все дни недели.

Leo Express указывает, что основной целью предлагаемых пассажирских услуг является дополнение существующего транспортного предложения по маршруту Прага-Львов в комбинированной системе.

Перевозчик не обязан выполнять все указанные рейсы, но постарается работать как можно чаще. Четыре рейса в день - это максимальное прогнозируемое количество.

Также Leo Express должен решить технические вопросы. В частности, провести переговоры с пограничниками. Перевозчик хочет, чтобы паспортный контроль проходил на борту поезда, как это происходит в популярных поездах "Укрзализныци" в Перемышль.