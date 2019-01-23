Патриарху Филарету исполнилось 90 лет

Новости Украины: Сегодня, 23 января, свой день рождения отмечает почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Почетному патриарху ПЦУ Филарету исполнилось 90 лет.

После обретения Украиной независимости он боролся за восстановление украинской церковной самостоятельности и за предоставление автокефалии православной церкви в Украине. До получения Томоса Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Ныне он - почетный патриарх Православной церкви Украины. Накануне дня рождения президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины за выдающуюся историческую роль в становлении церкви.

В честь Филарета утром 23 января во Владимирском соборе правят божью службу епископат и духовенство со всей Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил патриарха Филарета (Денисенко) с 90-летием.

"Приняв монашеский постриг в 21 год, Вы, Ваше Святейшество, всю свою долгую жизнь посвятили служению Церкви. Отстаивали право верить в Бога во времена воинствующего атеизма. Стали первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет. Перед тем Петербург и Москва присылали служить сюда кого угодно, но не украинцев ... И делали это с неизменной целью - русифицировать и духовно расколоть наш народ. И как показательно, что именно сын донецкого края высоко поднял флаг украинства и несет его столько десятилетий. И это символ того, что Донбасс - это Украина"- говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента в среду утром.

Президент особо отметил роль патриарха Филарета в духовном объединении украинского народа.

"Вы уже вошли в историю как духовный и государственный лидер, один из создателей церкви и государства. Ваше патриаршее благословение во время важных общественно-политических событий вдохновляло людей идти путем правды, консолидировало и придавало сил. Так, в Оранжевую революцию, так было в Революцию достоинства. Так есть и сейчас во время российской агрессии против Украины" – отметил П. Порошенко.

"И сегодня, когда миллионы соотечественников поднялись на защиту своей Родины от российского агрессора, Ваше мудрое слово, Ваши молитвы добавляют всем нам сил в защите правды и справедливости, в сохранении национального единства, в вере в победу над врагом" – подытожил глава украинского государства.

В честь дня рождения человека, который боролся за автокефалию Украинской православной церкви, мы подобрали 10 лучших его цитат:

Мы ответственны не только за совершенное зло, но и за добро, которого не делаем.

Мы должны помнить, что Европа — наш общий дом. Если в одной комнате начнется пожар — угроза для всего дома. Если в одну квартиру залезли воры — это не значит, что все остальные жители дома — в безопасности. Или если на нижних этажах наводнение затапливает дом — что жители верхних этажей могут не беспокоиться.

Второе зло, которое нас особенно беспокоит — это коррупция. Коррупция означает разрушение. Потому что это явление разрушает общество и государство изнутри.

Выступать против своего собрата — это признак слабости.

Политическая коррупция — это когда политики обещают избирателям различные блага, часто недоступные для того, чтобы достичь власти.

Как христиане, мы должны быть миротворцами, потому что так нам завещал Бог. Мы не должны желать войны. Но это не значит, что когда зло ведет войну против добра — мы должны сложить руки, не противиться злу.

Я хорошо помню, что такое война. Война и сейчас там, на Донбассе, где моя Родина. Мое родное село оккупировано Россией. Я знаю, каким ценным является мир.

Справедливость требует наказания, а христианство — прощения.

Когда бьют – это не божья воля.

Признание Голодомора геноцидом — это то, что сегодня утверждает наше государство. Украинский народ укрепляется и укрепляется. Нас уничтожали, а мы живы и не только живы, но и утверждаемся.

Ранее Филарет вручил Порошенко святой орден.