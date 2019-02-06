День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Оксана переводится с греческого "ксенос", как "иностранка", "странница".

Имя Оксана – это украинская разговорная форма имени Ксения. Это мнение по поводу имени Оксана очень распространено, но слабо обосновано. С таким же успехом можно сказать, что Ксения – разговорное от Оксана. Или Ксения – это разговорное от Аксинья, а Аксинья – разговорное от Ксения.

Также есть мнение, что Ксения, Оксана, Аксинья – это разные имена. Ксения, видимо, происходит от "ксенос" – "иностранка". А вот у Аксиньи и Оксаны кроме того же корня есть префиксы. Черному морю греки когда-то дали два названия Аксейнос (негостеприимное) и Юксейнос (гостеприимное). Вот это "о" в начале имени Оксана – это видоизменённый префикс в греческом названии Черного моря. Меньше похоже на видоизмененное "а" в первом варианте, чем на "ю" во втором. И вполне возможно, что от этого же названия произошло имя Аксинья. Имя Оксана часто толкуют как "гостеприимная", видимо, считают, что всё же Оксана от второго варианта (Ксения). Но больше общего в толковании и образовании имени Оксана именно с именем Аксинья. Вот пересечений образования имени Аксинья и Ксения не прослеживается. Оксана – спорный случай.

Поздравления

С днем ангела тебя, Оксана,

И пусть холодным зимним днем

Любовь своим теплом согреет,

Одарит светом и добром.

Пусть счастье отыщет тебя,

Пусть жизнь будет яркой, как в сказке.

А я поздравляю тебя,

чтоб ты оставалась прекрасной.

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение —

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

Я тебя поздравляю, Оксана!

И хочу я тебе пожелать

Оставаться красивой и милой,

Никогда не грустить, не скучать.

Я хочу, чтоб ты верила в счастье,

Чтобы делала счастье сама,

Чтоб красивой была и любимой,

Чтоб в душе твоей пела весна.

С днем ангела тебя, Оксана!

Улыбайся, не грусти,

Этот праздник долгожданный

Ты с друзьями проведи,

Пожеланья, поздравленья

Пусть веселые звучат,

В этот славный день рожденья

Счастьем пусть глаза горят!