День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления

Имя Оксана – это украинская разговорная форма имени Ксения. Это мнение по поводу имени Оксана очень распространено, но слабо обосновано. С таким же успехом можно сказать, что Ксения – разговорное от Оксана. Или Ксения – это разговорное от Аксинья, а Аксинья – разговорное от Ксения.
Также есть мнение, что Ксения, Оксана, Аксинья – это разные имена. Ксения, видимо, происходит от "ксенос" – "иностранка". А вот у Аксиньи и Оксаны кроме того же корня есть префиксы. Черному морю греки когда-то дали два названия Аксейнос (негостеприимное) и Юксейнос (гостеприимное). Вот это "о" в начале имени Оксана – это видоизменённый префикс в греческом названии Черного моря. Меньше похоже на видоизмененное "а" в первом варианте, чем на "ю" во втором. И вполне возможно, что от этого же названия произошло имя Аксинья. Имя Оксана часто толкуют как "гостеприимная", видимо, считают, что всё же Оксана от второго варианта (Ксения). Но больше общего в толковании и образовании имени Оксана именно с именем Аксинья. Вот пересечений образования имени Аксинья и Ксения не прослеживается. Оксана – спорный случай.
Поздравления
С днем ангела тебя, Оксана,
И пусть холодным зимним днем
Любовь своим теплом согреет,
Одарит светом и добром.
Пусть счастье отыщет тебя,
Пусть жизнь будет яркой, как в сказке.
А я поздравляю тебя,
чтоб ты оставалась прекрасной.
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
Я тебя поздравляю, Оксана!
И хочу я тебе пожелать
Оставаться красивой и милой,
Никогда не грустить, не скучать.
Я хочу, чтоб ты верила в счастье,
Чтобы делала счастье сама,
Чтоб красивой была и любимой,
Чтоб в душе твоей пела весна.
С днем ангела тебя, Оксана!
Улыбайся, не грусти,
Этот праздник долгожданный
Ты с друзьями проведи,
Пожеланья, поздравленья
Пусть веселые звучат,
В этот славный день рожденья
Счастьем пусть глаза горят!