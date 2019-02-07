День Ангела Анатолия: значение имени и поздравления

Новости Украины: Кропотливость, аккуратность, терпение, сила воли и многократное повторение снова и снова того, что не получилось с первого раза – только так и живет Анатолий.

Имя Анатолий с древнегреческого языка означает "восточный", "восток", "восход солнца" или же "рассвет". Анатолием называли жителя города Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции), поэтому имя Анатолий также переводится как "житель Анатолии".

Упорство, настойчивость, уравновешенность и понимание своих целей – эти качества помогают Анатолию найти свое место в жизни. Добиваться успехов – это обязательная часть жизни Анатолия. Или это работа, или же это поиски избранницы, или же это хобби. Ничего нет неважного в его жизни, все имеет свою ценность и важность.

Анатолий стремится общаться и очень чувствителен к чужому мнению. Девушек Анатолий привлекает своей яркостью. Анатолий – крепкий и надежный мужчина, непременно выделяющийся в любом обществе.

Мужчина с именем Анатолий имеет довольно неуравновешенную психику. Достаточно сложно определить его тип: он и интроверт, и экстраверт одновременно. Анатолий всегда готов помочь другим, любит застолья и иногда склонен к шалостям.

Поздравления

Ты сегодня именинник, поздравляем,

Жизни сказочной искренне желаем,

Удачи, радости, улыбок и тепла,

Всех благ, семейного тепла.

Анатолий, пусть добрый ангел удачу,

Тебе на крыльях принесёт,

С каждым днём пусть жизнь станет ярче,

Пускай во всем тебе везет.

Толик, пусть ангел всегда тебя хранит,

Пускай печали тебя не знают,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит,

Надёжные друзья пусть окружают.

Пусть жизнь твоя красивей станет,

С каждым годом становись мудрей,

Пусть молодость долго – долго не вянет,

Будущим живи, о прошлом не жалей.

Хочу я Толе пожелать

В прекрасный праздник –именины,

В своей карьере процветать

И настоящим быть мужчиной,

Пускай везет тебе в делах,

Везде преследуют успехи,

Ты недругам внушаешь страх,

Родным дари побольше смеха

И пусть твердят, что Толя

Изменчив и горяч!

На то есть в жизни воля:

Претензии не прячь!

Скажи, что хочешь, честно

И Толя, словно джин,

Исполнит все желания,

"Спасибо!" залужив!

С днем ангела я Толю поздравляю,

Чего мужчине можно пожелать?

Здоровья и везения желаю,

Желаю никогда не унывать.

Ведь главная для гордости причина –

Она в делах твоих заключена.

Ты настоящий, истинный мужчина,

И жизнь тебе для подвигов дана!

Я искренне веры в себя Вам желаю,

Пусть счастье Вас крепко всегда обнимает!

Любовь пусть проникнет навеки в Ваш дом,

Уют и тепло чтоб всегда ждали в нем!

И если вдруг скука нагрянет, беда,

Прогоните их, Анатолий, всегда!

Успех будет Вашим покорным слугой,

Так вот: с именинами Вас, дорогой!