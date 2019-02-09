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9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

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9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
20:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости Украины: Что можно и нельзя делать в этот день, а также народные приметы.

Иоанн Златоуст является одним из самых почитаемых святых. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Народные приметы на 9 февраля

– Низкое небо 9 февраля – наступят холода.

– Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они движутся против ветра – это приведет к снегопадам.

– Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля – плохая примета.

Что можно делать 9 февраля

1. В этот день стоит поминать близких и готовить ритуальные блюда.

2. Считается, что Златоустов день прекрасно подходит для лечения зубной боли. Для этого надо произнести такие слова: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

3. Сегодня самое время попросить ума для обучения, работы или любых других важных решений.

Что нельзя делать 9 февраля

1. Нельзя в этот день получать и дарить подарки. Считалось, что 9 февраля происходят плохие порчи и наговоры.

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2. На Златоуста нельзя мыть голову – плохая примета.

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Праздник, История, Традиции, Церковный праздник, 9 февраля, Иоанн Златоуст.
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