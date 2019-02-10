Температурные "качели": какой будет погода в начале недели

В воскресенье в Украине осадки не ожидаются, температура днем 0-5° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на западе страны до 8° тепла", - говорится в сообщении.
В Киеве 10 февраля осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла. На Киевщине также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла.
Погода в городах Украины на 10 февраля:
Согласно прогнозу, 11 февраля в западных, днем и в северных областях 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.
Погода в городах Украины на 11 февраля:
В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).
В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.