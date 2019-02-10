Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Глава МВД обвинил штабы кандидатов в подкупе и разжиганию ненависти
Глава МВД обвинил штабы кандидатов в подкупе и разжиганию ненависти
Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений
Задержанных митингующих в Киеве освободили без вручения подозрений
Солари: Реал всегда будет бороться за титулы
Солари: Реал всегда будет бороться за титулы
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день

Температурные "качели": какой будет погода в начале недели

Смотрите фото (4)
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
09:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В начале недели в западных и частично в северных областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом, дневная температура поднимется местами до 5° тепла.

В воскресенье в Украине осадки не ожидаются, температура днем 0-5° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на западе страны до 8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 10 февраля осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла. На Киевщине также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла.

Погода в городах Украины на 10 февраля:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Львов – ясно, ночью -1...+1, днем  +6...+8
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем  +6...+8
  • Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем  +5...+7
  • Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем  +6...+8
  • Хмельницкий – ясно, ночью -3...-5, днем +4...+6
  • Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем  +4...+6
  • Ровно – ясно ночью -2...0, днем +3...+5
  • Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем  +2...+4
  • Винница – ясно, ночью -3...-5, днем  +3...+5
  • Одесса – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6
  • Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Симферополь –  солнечно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -5...-7, днем +2...+4
  • Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Сумы – ясно, ночью -7...-9, днем -2...0
  • Полтава – ясно, ночью -6...-8, днем -2...0
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем +1...+3
  • Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5
  • Донецк –  ясно, ночью -7...-9, днем 0...+2
  • Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -2...0
  • Харьков – ясно, ночью -10...-12, днем -1...+1
  • Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Согласно прогнозу, 11 февраля в западных, днем и в северных областях 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

Погода в городах Украины на 11 февраля:

  • Ужгород – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Львов – дождь, ночью +1...+3, днем  +6...+8
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +1...+3, днем  +7...+9
  • Тернополь – дождь, ночью 0...+2, днем  +5...+7
  • Черновцы – дождь, ночью -2...0, днем  +6...+8
  • Хмельницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Луцк – дождь, ночью +1...+3, днем  +5...+7
  • Ровно – дождь, ночью -2...0, днем +4...+6
  • Житомир – дождь со снегом, ночью -2...0, днем  +3...+5
  • Винница – снег с дождем, ночью -1...-3, днем  +3...+5
  • Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +5...+7
  • Херсон – ясно, ночью +1...+3, днем +4...+6
  • Симферополь –  солнечно, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Чернигов – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Сумы – снег с дождем, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Полтава – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Днепр – ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Запорожье – ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Донецк –  ясно, ночью -2...0, днем +1...+3
  • Луганск – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Харьков – ясно, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Киев – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).

 

В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Снег, Осадки, Дождь, Прогноз погоды в Украине, Погода в городах Украины, Дневная температура, Погода в Украине 11 февраля, погода в Украине 12 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
02 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Адмирал США оценил возможность военного вторжения РФ в Венесуэлу
04 Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом
05 9 февраля чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Рецепт дня: ханум (ленивые манты)
Рецепт дня: ханум (ленивые манты)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь