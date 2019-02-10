Температурные "качели": какой будет погода в начале недели

Новости Украины: В начале недели в западных и частично в северных областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом, дневная температура поднимется местами до 5° тепла.

В воскресенье в Украине осадки не ожидаются, температура днем 0-5° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на западе страны до 8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 10 февраля осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла. На Киевщине также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла.

Погода в городах Украины на 10 февраля:

Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

Львов – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8

Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем +5...+7

Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем +6...+8

Хмельницкий – ясно, ночью -3...-5, днем +4...+6

Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +4...+6

Ровно – ясно ночью -2...0, днем +3...+5

Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Винница – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5

Одесса – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7

Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6

Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5

Симферополь – солнечно, ночью -1...-3, днем +5...+7

Кропивницкий – ясно, ночью -5...-7, днем +2...+4

Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Чернигов – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Сумы – ясно, ночью -7...-9, днем -2...0

Полтава – ясно, ночью -6...-8, днем -2...0

Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем +1...+3

Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5

Донецк – ясно, ночью -7...-9, днем 0...+2

Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -2...0

Харьков – ясно, ночью -10...-12, днем -1...+1

Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Согласно прогнозу, 11 февраля в западных, днем и в северных областях 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

Погода в городах Украины на 11 февраля:

Ужгород – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9

Львов – дождь, ночью +1...+3, днем +6...+8

Ивано-Франковск – дождь, ночью +1...+3, днем +7...+9

Тернополь – дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7

Черновцы – дождь, ночью -2...0, днем +6...+8

Хмельницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +4...+6

Луцк – дождь, ночью +1...+3, днем +5...+7

Ровно – дождь, ночью -2...0, днем +4...+6

Житомир – дождь со снегом, ночью -2...0, днем +3...+5

Винница – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +3...+5

Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9

Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +5...+7

Херсон – ясно, ночью +1...+3, днем +4...+6

Симферополь – солнечно, ночью +1...+3, днем +7...+9

Кропивницкий – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3

Чернигов – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1...+3

Сумы – снег с дождем, ночью -3...-5, днем 0...+2

Полтава – ясно, ночью -2...-4, днем +1...+3

Днепр – ясно, ночью -1...-3, днем +1...+3

Запорожье – ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5

Донецк – ясно, ночью -2...0, днем +1...+3

Луганск – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Харьков – ясно, ночью -1...-3, днем 0...+2

Киев – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).

В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.