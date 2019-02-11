10 интересных фактов о Дне Святого Валентина

Новости Украины: 14 февраля в мире продается более 2 млрд "валентинок", несколько тон конфет и шоколада, а также почти 227 млн красных роз.

В субботу, 14 февраля, практически каждый человек на земле получит поздравительное сообщение с Днем Влюбленных. Американские ученые подсчитали, прибыль от продаж "валентинок" занимает второе место после Рождества.

Предлагаем вам подборку самых удивительных фактов о праздновании Дня Влюбленных. Наверное, не многие из вас подозревали, что есть в мире такие страны, где запрещено отмечать 14 февраля, а повинных в данном злодеянии наказывают огромными штрафами.

Топ-10 интереснейших фактов о Дне Влюбленных:

1. Как оказалось, рекордсменами по получению праздничных открыток являются учителя и преподаватели. За ними идут влюбленные подростки, матери, дети и жены. В основном, "валентинки" дарят дети в возрасте от 6 до 10 лет.

2. Американцы подсчитали, что ежегодно, в канун Дня Влюбленных цены на конфеты поднимаются на 5-11 %. А продажи от шоколада и конфет достигают почти 1011 млрд дол.

3. А вот британские ученые утверждают, что женщины тратят на подарки для своих любимых мужчин вдвое меньше, чем представители сильного пола. Так, среднестатистический англичанин на подарок для любимой отдаст 130 фунтов, а вот дама сможет потратить лишь около сотни фунтов стерлингов.

4. Согласно статистике, больше всего предложений руки и сердца делается именно в этот день.

5. В Соединенных Штатах есть город, который носит название Валентин. Небольшой городок расположен в штате Техас, но назван он так не из романтических побуждений, просто первый поезд основателей прибыл на эти земли 14 февраля 1882 года.

6. Согласно сообщениям итальянской почтовой службы, на 14 февраля в Верону, где жили Ромео и Джульетта Шекспира, на имя Джульетты приходит более одной тысячи писем с признанием в любви.

7. Оказывается, есть страны в которых запрещено отмечать этот праздник. Так в Иране и Саудовской Аравии на официальном уровне категорически запрещается как-либо праздновать 14 февраля.

8. У этого праздника существует три символа – пара белых голубей, красное сердце, пронзенное стрелой и алая роза. Именно поэтому, в народе влюбленных называют "голубками".

9. Согласно валлийскому поверью, ребенок, который родится в День Святого Валентина, будет любвеобильным и ненасытным любовником.

10. В 2010 году в Мехико зарегистрирован мировой рекорд по самому массовому поцелую. В инсталляции приняло участие 39 897 человек.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.