Именины (День Ангела) Тимофея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Тимофей произошло от греческого "тимофеос", в переводе означающего "почитающий Бога".

В различных европейских странах это имя будет звучать как Тимоти, Тимотиас в Англии, Тимотео – в Испании, Италии, Тимотеу – в Португалии, Тимотеос – в Греции, Тимотей – в Румынии, Тимотеуш – в Польше, в северных странах (Норвегия, Дания, Швеция) и в Германии – Тимотеус, Тимо, Тими – в Финляндии, Тимод – в Ирландии.

Тимофей интересная и творческая личность. Друзей привлекает его лёгкость и позитивный настрой. Тимофей не склонен к однообразию, поэтому может долгое время находиться в поиске, стараясь понять своё собственное предназначение.

Самолюбие Тимофея скрыто в глубинах его личности. Это объясняется его воспитанием и укладом жизни. При определённых обстоятельствах он бывает злопамятен. В тоже время склад характера Тимофея позволяет ему достаточно спокойно реагировать на агрессию. Скорее всего, он не покажет своё недовольство сразу при ссоре, а затаит негатив. Его близкие люди могут пострадать от этого, потому что он будет высказывать всё им. В коллективе Тимофей общается со всеми одинаково, никого не выделяя. Завоевать его доверие можно душевными разговорами. Только среди друзей Тимофей по-настоящему способен раскрыться. В нём проявляются такие скрытые качества, которые ранее были незаметны малознакомым для него людям.

Поздравления

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

У тебя много планов, Тимоша,

Ты амбиций отнюдь не лишен,

Ты идешь к своим целям, но все же

Возникает преград миллион.

Пусть помехи исчезнут, и к счастью

Зашагаешь намного быстрей,

Поддаваться не стоит ненастью,

Я желаю лишь солнечных дней!

Поздравляем Тимофея,

Пусть тебе встретиться фея,

Все желания исполнит,

Жизнь твою добром наполнит.

Желаем мы любви и счастья,

Пусть мимо все идут ненастья,

Пусть неприятности проходят,

Удача и тепло приходят.

Тимофей любопытен, исполнителен,

Он тщеславен и чувствителен,

Бескорыстен, любит развлечения,

Ему подвластны многие умения.

Требователен и душой силен,

Быстротой реакции наделен,

Честен, упрям и открыт.

Жизнь Тимофея кипит!

Желаем тебе только добрых путей,

Гордится жизнью удачной своей,

Быть сильным и не сдаваться,

В любви, радости, счастье купаться!

Собралась друзей ватага.

С нами выпей и налей,

Мы тебя сегодня славим,

Классный парень Тимофей.

Мы желаем оставаться

Смелым, честным, как всегда.

И задора в сердце хватит

Пусть на долгие года.