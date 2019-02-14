Скачать
Четверг, 14.02.2019
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Итоги 13 февраля: суд по делу Гандзюк, Кабмин вернул на работу Супрун
Итоги 13 февраля: суд по делу Гандзюк и возвращение Супрун
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Бокс. Шилдс и Хаммер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

Именины (День Ангела) Тимофея: значение имени и поздравления

Смотрите фото (6)
Именины (День Ангела) Тимофея: значение имени и поздравления
08:00 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Имя Тимофей произошло от греческого "тимофеос", в переводе означающего "почитающий Бога".

В различных европейских странах это имя будет звучать как Тимоти, Тимотиас в Англии, Тимотео – в Испании, Италии, Тимотеу – в Португалии, Тимотеос – в Греции, Тимотей – в Румынии, Тимотеуш – в Польше, в северных странах (Норвегия, Дания, Швеция) и в Германии – Тимотеус, Тимо, Тими – в Финляндии, Тимод – в Ирландии.

Тимофей интересная и творческая личность. Друзей привлекает его лёгкость и позитивный настрой. Тимофей не склонен к однообразию, поэтому может долгое время находиться в поиске, стараясь понять своё собственное предназначение.

Самолюбие Тимофея скрыто в глубинах его личности. Это объясняется его воспитанием и укладом жизни. При определённых обстоятельствах он бывает злопамятен. В тоже время склад характера Тимофея позволяет ему достаточно спокойно реагировать на агрессию. Скорее всего, он не покажет своё недовольство сразу при ссоре, а затаит негатив. Его близкие люди могут пострадать от этого, потому что он будет высказывать всё им. В коллективе Тимофей общается со всеми одинаково, никого не выделяя. Завоевать его доверие можно душевными разговорами. Только среди друзей Тимофей по-настоящему способен раскрыться. В нём проявляются такие скрытые качества, которые ранее были незаметны малознакомым для него людям.

Поздравления

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

 

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

День Ангела Василия: значение имени и поздравления

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

 

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

У тебя много планов, Тимоша,

Ты амбиций отнюдь не лишен,

Ты идешь к своим целям, но все же

Возникает преград миллион.

 

Пусть помехи исчезнут, и к счастью

Зашагаешь намного быстрей,

Поддаваться не стоит ненастью,

Я желаю лишь солнечных дней!

Поздравляем Тимофея,

Пусть тебе встретиться фея,

Все желания исполнит,

Жизнь твою добром наполнит.

 

Желаем мы любви и счастья,

Пусть мимо все идут ненастья,

Пусть неприятности проходят,

Удача и тепло приходят.

Именины (День Ангела) Никиты: значение имени и поздравления

Тимофей любопытен, исполнителен,

Он тщеславен и чувствителен,

Бескорыстен, любит развлечения,

Ему подвластны многие умения.

 

Требователен и душой силен,

Быстротой реакции наделен,

Честен, упрям и открыт.

Жизнь Тимофея кипит!

 

Желаем тебе только добрых путей,

Гордится жизнью удачной своей,

Быть сильным и не сдаваться,

В любви, радости, счастье купаться!

Собралась друзей ватага.

С нами выпей и налей,

Мы тебя сегодня славим,

Классный парень Тимофей.

 

Мы желаем оставаться

Смелым, честным, как всегда.

И задора в сердце хватит

Пусть на долгие года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Февраль, Открытки, 14 февраля, Поздравления в стихах, Праздник 14 февраля, День Никиты, Праздники в февраль, День Тимофея 2019, Поздравления с днем Тимофея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
04 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
05 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Рецепт дня: слоеный салат &quot;Два сердца&quot; с мясом и рыбой
Рецепт дня: слоеный салат "Два сердца" с мясом и рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь