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Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы

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Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
09:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В субботу, 23 февраля, морозы в Украине усилятся, существенных осадков не ожидается.

В Украине в субботу, 23 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура днем 2-7° мороза. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"23 февраля без существенных осадков, только ночью и утром в Карпатском регионе и южной части небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 6-11° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17° мороза, днем 2-7° мороза; в Крыму в течение суток 1-6° мороза.

Прогноз погоды на субботу, 23 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – -1...-3
  • Львов – -2...-4
  • Ивано-Франковск – -1...-3
  • Тернополь – -1...-3
  • Черновцы – -2...-4
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – -2...-4
  • Ровно – -2...- 4
  • Житомир – -3...-5
  • Винница – -1...-3
  • Одесса – -3...-5
  • Николаев – -3...-5
  • Херсон – -2...-4
  • Симферополь – -2...-4
  • Кропивницкий – -2...-4
  • Черкассы – -3...-5
  • Чернигов – -3...-5
  • Сумы – -5...-7
  • Полтава – -4...-6
  • Днепр – -2...-4
  • Запорожье – -2...-4
  • Донецк – -2...-4
  • Луганск – -3...-5
  • Харьков – -4...-6
  • Киев – -3...-5

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 февраля самая высокая температура днем была 11,3° в 2016 году, самая низкая ночью -21,7° в 1945 году.

В Украине в воскресенье, 24 февраля, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве 24 февраля без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

В понедельник, 25 февраля, повышение температуры ночью до 0-5° мороза, днем до 2-7° тепла; лишь на востоке страны и в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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Прогноз погоды в Украине, Погода в регионах Украины, Усиление морозов, Погода в Украине 23 февраля, Дневная температурв.
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