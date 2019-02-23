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Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу

Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЕС вводит обязательную предварительную онлайн-регистрацию для безвизовые путешествия.

Безвизовые поездки в ЕС станут с 2021 года более прогнозируемыми, и отказов на границе будет значительно меньше благодаря предварительной онлайн-регистрации в системе ETIAS.

А до 2021 года режим безвизовых поездок в ЕС будет оставаться неизменным.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба на своей странице в Facebook.

"Без неприятных сюрпризов: с 2021 года безвизовые поездки в ЕС станут более прогнозируемыми. ЕС наконец внедряет глобальную электронную систему безопасности, которая позволит предварительную онлайн регистрацию граждан, планирующих посетить ЕС по условиям безвизового режима", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ГМС, нововведение коснется граждан всех стран мира, которые имеют безвиз с ЕС, включая США, Канаду, Австралию и Украину.

"Каждый, кто планирует посещать ЕС, должен будет раз в три года пройти онлайн-регистрацию в системе ETIAS. Регистрация будет платной, срок ее действия составит 3 года (вне зависимости от количества поездок), а ее стоимость составит всего 7 евро (для лиц младше 18 лет регистрация будет бесплатной). Ожидается, что процедура регистрации не будет сложнее, чем онлайн регистрация на авиарейс", - пояснили в Миграционной службе.

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Там акцентировали: главным преимуществом нововведения является то, что человек заранее узнает о возможных осложнениях с въездом в ЕС – например, из-за нарушения европейских миграционных правил, которые лицо совершило ранее. "То есть отказов непосредственно на границе станет гораздо меньше", - отметили в ГМС Украины.

Также в службе еще раз напомнили, что новые правила вступят в силу в 2021 году, к этому времени режим поездок в ЕС будет оставаться неизменным.

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Украина, ЕС, ГМС, Государственная миграционная служба, Безвиз.
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