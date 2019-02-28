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ГФС вводит новый электронный сервис в тестовом режиме

ГФС вводит новый электронный сервис в тестовом режиме
16:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГФС

Новости Украины: излицо будет иметь возможность предоставить копии документов, необходимые для регистрации или внесения изменений в Государственный реестр и выбрать контролирующий орган

Государственная фискальная служба Украины с 1 марта 2019 года вводит в тестовом режиме новый электронный сервис. Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.

"С 1 марта 2019 года ГФС вводит в тестовом режиме новый электронный сервис. В рамках нового электронного сервиса физическое лицо, не обращаясь в органы ГФС, через меню "Введение отчетности" частной части Электронного кабинета может создать и направить в ГФС: учетную карточку физического лица - плательщика налогов, которая является заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов", - говорится в сообщении.

Также физлицо будет иметь возможность предоставить копии документов, необходимые для регистрации или внесения изменений в Государственный реестр и выбрать контролирующий орган, в который лицо может обратиться для получения документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

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Подтверждением подачи заявления в ГФС является получение первой квитанции в электронном виде, в которой зафиксированы дата и время подачи заявления. Информацию о результате рассмотрения заявления можно посмотреть во вкладке "Входящие/исходящие документы: уведомление о результатах обработки Учетной карточки физического лица – плательщика налогов, сообщения о результатах обработки Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов.

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ГФС, Государственная фискальная служба Украины, Электронный сервис, Государственный реестр физических лиц.
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