СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности

Новости Украины: В 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом.

Сокращение населения Украины является одним из факторов, который грозит не просто национальной безопасности, но и самому существованию украинской нации.

Об этом во время IV Всеукраинского форума семьи заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни - 587 тысяч человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 тысяч. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - отметил Турчинов, добавив, что согласно статистике в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а "количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 10 тысяч".

Как отмечалось во время форума, институт семьи в стране находится в критическом состоянии из-за роста количества разводов, трудовой миграции и безработицы. Кроме того, что в Украине ежегодно умирает полмиллиона украинцев, население резко сокращается еще и из-за трудовой миграции: 7-9 млн человек едут на заработки за границу, из-за чего Украина заняла ведущее место в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов.

"Из-за миграции из страны вымываются трудовые и интеллектуальные ресурсы ... 3,2 млн украинцев уже постоянно работают за пределами Украины и большинство из них не планируют возвращаться на Родину", - отметил Турчинов.

Он также напомнил, что по показателю старения Украина занимает 29 место.

"Сокращение населения является одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации", - считает секретарь Совбеза.

По его мнению, корень проблемы надо искать внутри страны, ведь ежегодно в Украине происходит полмиллиона уголовных преступлений, около 10 тысяч самоубийств, более 100 тыс. украинцев ежегодно становятся на медосмотр с тяжелыми психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя и наркотиков.

Только строительство страны на вечных евангельских ценностях, в основе которых лежит крепкая полноценная семья, которая способна родить и воспитать детей, по мнению Турчинова, может спасти Украину.

По его словам, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственного учреждения, «которое занимается этим вопросом, обеспечивает планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей».

Участие в форуме принимают около 1000 делегатов изо всей Украины, руководство государства, члены правительства, парламентарии, Всеукраинский совет церквей и межрелигиозных организаций.